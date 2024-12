Fotos mit unbekannter Frau: Luisa Früh ist wieder vergeben

Luisa Früh hat tolle Neuigkeiten zu verkünden: Die Reality-TV-Bekanntheit ist wieder in festen Händen! Ihr neues Liebesglück verkündet sie mit einer Reihe an Fotos auf ihrem Instagram-Account. Auf einem Schnappschuss schaut die Germany Shore-Teilnehmerin ihrer Partnerin verliebt in die Augen. Auf einem weiteren Bild geben sich die zwei Turteltauben sogar einen leidenschaftlichen Kuss. "Habe die Liebe meines Lebens gefunden", schwärmt Luisa zu ihrem Beitrag.

Dass sie so schnell wieder in eine glückliche Beziehung gerät, hat Luisa vor einigen Monaten erst noch bezweifelt. Nachdem die Beziehung mit ihrem Ex-Partner Max Bornmann in die Brüche gegangen war, erklärte sie auf Instagram, dass es in Sachen Liebe jedes Mal auf ein Neues nicht gut bei ihr laufe. "Ich glaube, ich habe es aufgegeben. Obwohl ich zu 100 Prozent weiß, was ich verdiene, gerate ich immer wieder an die Falschen", erklärte sie und fügte anschließend hinzu: "Ich habe seit Monaten die schlimmste Zeit meines Lebens und glücklich sein ist schon lange nicht mehr das, was es mal war." Diese Phase dürfte Luisa nun aber dank ihrer neuen Liebe überwunden haben.

Dass es in Sachen Liebe wohl anscheinend nicht rosig lief, bekam tatsächlich ganz Deutschland mit. Luisa kam 2020 mit Max zusammen, rund zwei Jahre später nahmen sie gemeinsam an der Datingshow Make Love, Fake Love teil, in der er unter falschem Vorwand um das Herz von Yeliz Koc (31) buhlte und mit ihr auf Tuchfühlung ging – alles vor laufenden Kameras und Luisas Augen. Wenige Monate nach der Show zog die Beauty dann einen Schlussstrich und beendete die Beziehung. Bis zur Teilnahme an dem Format sei allerdings alles gut gewesen, die zwei Trash-TV-Bekanntheiten hätten sogar über eine Verlobung gesprochen.

Anzeige Anzeige

Instagram / frluuisa Realitystar Luisa Früh mit ihrer neuen Partnerin

Anzeige Anzeige

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Anzeige Anzeige