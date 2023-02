Max und Yeliz' Bettgefummel: Freundin Luisa war bestürzt!

Das hätte Luisa niemals erwartet. Bei Make Love, Fake Love muss sie mitansehen, wie ihr Freund Max Bornmann versucht, das Herz von Yeliz Koc (29) und damit ein Preisgeld zu gewinnen. Dabei ging er sogar so weit, dass er ganz innig mit der Influencerin im Bett fummelte – obwohl der Hottie vorab mit seiner Freundin ausgemacht hatte, dass intime Berührungen tabu seien. Im Promiflash-Interview betonte Luisa nun noch mal, wie schockiert sie von den Szenen war.

"Im ersten Moment ist es mir kalt den Rücken heruntergelaufen. Ich konnte nicht glauben, dass er zu so was in der Lage ist", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Dass ihr Max so weit gehen und dann nicht einmal Reue für die Intimität mit Yeliz empfand, hatte Luisa schockiert und an seiner Liebe zweifeln lassen. "Ich hab den Traum unserer gemeinsamen Zukunft an mir vorbeiziehen sehen", erklärte sie traurig.

Von da an habe Luisa ständig an den Absichten ihres Freundes und an ihrer Beziehung gezweifelt. "Ab diesem Zeitpunkt konnte ich Max überhaupt nicht mehr einschätzen. Die einzige Frage in meinem Kopf war: Liebt er mich noch?", berichtete sie Promiflash.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

RTL Luisa, Freundin von Max Bornmann

RTL Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

