Realitysternchen Luisa Früh ist bei DSDS eine Runde weiter

Luisa Früh hat jeden Grund zur Freude! Heute Abend müssen sich die zahlreichen Kandidaten bei DSDS der ersten Recall-Runde stellen. Die Make Love, Fake Love-Bekanntheit zeigte sich vor ihrer Gesangseinlage optimistisch: "Ich komme safe in die Top 50!" Doch kann sie mit ihrer Performance des Songs "Wenn du mich lässt" der Sängerin Lea überzeugen? "Ihr alle seid weiter!", verkündete das DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (70), woraufhin sich die Ex von Max Bornmann freute: "Das wird wahrscheinlich die Reise unseres Lebens!"

Dabei startete ihr Casting zunächst nicht so erfolgreich: Luisa begann mit dem Song "Price Tag" von Jessie J (36) – doch der Poptitan unterbrach nach nur wenigen Takten. "Sing mal den anderen Song, weil der war nicht gut, sogar schlecht", forderte Dieter, woraufhin sich Luisa an "Bruises" von Lewis Capaldi (28) versuchte. "Du bist kein Naturtalent, aber das macht nichts", zeigte sich der 70-Jährige dennoch unbeeindruckt. Die restlichen Jury-Mitglieder konnte Luisa aber überzeugen: Loredana (29), Beatrice Egli (36) und Pietro Lombardi (32) gaben ihr ein Ja.

Bekannt geworden war Luisa durch ihre Teilnahme an "Make Love, Fake Love": Gemeinsam mit ihrem Ex Max nahm sie an dem Format rund um Yeliz Koc (30) teil. Dieser betrog seine Freundin jedoch mit der TV-Bekanntheit vor laufenden Kameras. Später nahm das Ex-Paar an der Realityshow Prominent getrennt teil – zu einem Comeback kam es jedoch nicht.

Instagram / frluuisa Luisa Früh, 2024

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

