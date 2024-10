Luisa Früh ist total stolz auf ihren DSDS-Recall-Zettel

Am Mittwochabend versuchte Reality-TV-Darstellerin Luisa Früh ihr Glück bei DSDS. Und obwohl Poptitan Dieter Bohlen (70) kein Fan ihrer Darbietung war, schaffte sie es, die anderen Juroren von sich zu überzeugen und in den Recall einzuziehen. Darauf ist die Make Love, Fake Love-Bekanntheit mächtig stolz. Auf Instagram postet sie eine Fotoreihe, die sie glücklich mit dem Recall-Zettel zeigt. "Mein jüngeres Ich stolz machen", kommentiert sie den Beitrag. Auch in ihrer Story schwärmt sie: "Ich kann es immer noch nicht fassen".

Die Fans freuen sich mit Luisa und kommentieren den Beitrag fleißig. "Herzlichen Glückwunsch, es sei dir gegönnt" oder "Ich hatte so eine Gänsehaut", lauten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare. Doch auch kritische Stimmen werden laut. "Ich persönlich fand den Auftritt nicht wirklich gut… Du bist ein tolles Mädchen und hast es überhaupt nicht nötig, dich so übertrieben darzustellen", kommentiert ein Nutzer.

Luisa wurde durch ihre Teilnahme bei "Make Love, Fake Love" bekannt. Dort betrog ihr damaliger Freund Max Bornmann sie mit Influencerin Yeliz Koc (30). Dieses Jahr nahm das Ex-Paar dann bei Prominent getrennt teil – zu einem Liebes-Comeback kam es allerdings nicht. Während Max in einer neuen Beziehung mit Melina Hoch ist, gilt Luisa seit der Trennung offiziell als Single.

Anzeige Anzeige

RTL Luisa Früh, DSDS-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

RTL Luisa Früh und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige