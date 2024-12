Darum wird es im Film "Spider-Man 4" mit Tom Holland gehen

Tom Holland (28) schlüpft ein weiteres Mal in seinen Superheldenanzug – "Spider-Man 4" soll 2026 über die Kinoleinwände flimmern. Einen offiziellen Titel gibt es noch nicht, aber Produzentin Amy Pascal (66) plauderte aus, was dem Schauspieler in seiner Rolle als Peter Parker bevorsteht. "Wir müssen uns damit abfinden, dass er beschlossen hat, Peter Parker aufzugeben. Und er wird sich darauf konzentrieren, Spider-Man zu sein, weil es zu schwer war, Peter Parker zu sein. Darum wird es im Film gehen", verriet sie Deadline vor wenigen Tagen. Der kommende Film wird an das Ende von "Spider-Man: No Way Home" anknüpfen. In diesem wurde Peter Parker aus dem Gedächtnis aller Menschen gelöscht. Nur so konnte das von ihm ausgelöste Chaos im Multiversum rückgängig gemacht werden.

Tom verriet, dass das Skript des neuen Marvel-Films ihn überzeugen konnte. Dieses ging er gemeinsam mit Co-Star und Freundin Zendaya (28) durch. "Zendaya und ich haben uns hingesetzt und gelesen, und zwischendurch sind wir durch das Wohnzimmer gehüpft – das ist ein Film, der wirklich den Respekt der Fans verdient", freute sich der Schauspieler in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" vor wenigen Wochen. Die Dreharbeiten werden im kommenden Sommer beginnen.

Der vierte Teil soll am 22. Juli 2026 in die US-Kinos kommen. Eventuell wird Zendaya ein weiteres Mal in ihrer Rolle als MJ auftreten, dies wurde bisher aber nicht bestätigt. Weitere Informationen über den Cast sind noch nicht bekannt. Destin Daniel Cretton soll Regie führen. Dieser hat bereits "Shang-Chi" von 2021 realisiert.

Tom Holland, Schauspieler

Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

