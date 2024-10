Kinostart steht: "Spider-Man 4" mit Tom Holland kommt 2026

Sony Pictures hat es offiziell gemacht: Spider-Man 4 wird im Juli 2026 die Kinoleinwände erobern! Der Film mit Tom Holland (28) in der Hauptrolle wird von "Shang-Chi" Regisseur Destin Daniel Cretton inszeniert und die Dreharbeiten starten bereits im kommenden Sommer. Tom selbst bestätigte die Neuigkeiten in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" und verkündete begeistert: "Alles ist bereit, wir sind fast startklar. Superaufregend." Das Abenteuer wird zwar zuerst in den USA starten, doch Marvel-Fans in Deutschland dürfen hoffen, dass der Kinostart hierzulande bald darauf ansteht.

Tom versicherte zudem, dass "die Drehbuchautoren großartige Arbeit leisten" und sowohl er als auch Co-Star Zendaya (28) regelrecht ekstatisch waren, als sie das Skript gemeinsam durchgingen. "Zendaya und ich haben uns hingesetzt und gelesen, und zwischendurch sind wir durch das Wohnzimmer gehüpft – das ist ein Film, der wirklich den Respekt der Fans verdient", schwärmte der Brite. Ob die Beauty tatsächlich in ihre Rolle als MJ zurückkehrt, bleibt bislang jedoch ungewiss. Im Rich Roll Podcast gestand Tom außerdem, das Skript benötige noch etwas Feinschliff. Die große Herausforderung liege darin, "Spider-Man 4" in das Marvel-Universum einzubetten: "Bei Marvel ist dein Film nur ein Rädchen in einer riesigen Maschinerie, die reibungslos laufen muss. Aber mit dem Team, das wir haben, wird das machbar."

Seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in "Spider-Man: Homecoming" im Jahr 2017 begeistern Tom und Zendaya ihre Zuschauer – und das nicht nur auf der Leinwand. In den Fortsetzungen von 2019 und 2021 schlüpften sie wieder in ihre Rollen, doch der Funke zwischen beiden scheint erst während der Dreharbeiten zum dritten Teil wirklich übergesprungen zu sein: Seit Ende 2021 sind die beiden offiziell ein Paar. Die Fans können daher im vierten Teil nicht nur auf das Bildschirm-Pärchen Peter Parker und MJ hoffen, sondern möglicherweise erstmals auf ein echtes Knistern, auch vor der Kamera.

Getty Images Der Cast von "Spider-Man: No Way Home"

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

