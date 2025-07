Keine Priorität: Zendaya & Tom Holland verschieben Hochzeit

Bereits im Frühjahr sollen Zendaya (28) und Tom Holland (29) sich verlobt haben. Die Hochzeit kann für die beiden Hollywoodstars aber offenbar noch warten. Wie der langjährige Stylist Law Roach der Schauspielerin jetzt ausplaudert, fehlt den beiden aktuell die Zeit für die Hochzeitsplanung. "Der Prozess hat noch nicht einmal begonnen. Zendaya arbeitet an so vielen Filmen. Sie dreht gerade den nächsten Teil von 'Dune', also ist sie damit unterwegs", erklärt Law gegenüber E! News. Ein großes Thema ist aber offenbar schon das Hochzeitskleid. Zendaya wolle sich da aber möglichst bedeckt halten. Laut Law sei sie eine "geheimnisvolle Braut".

Die Hochzeit seiner Freundin mache Law allerdings sehr glücklich, denn er sei überzeugt, dass Zendaya und Tom füreinander bestimmt sind. "Ich bin wirklich aufgeregt, weil ich weiß, dass sie sich wirklich lieben und das schon seit langer Zeit. Die Tatsache, dass die Welt an dieser Liebesgeschichte teilhaben kann, finde ich wirklich schön", schwärmt der Stylist weiter. Die Chemie zwischen dem Paar ist bald auch auf der Leinwand zu sehen: Zusammen standen sie für das Epos "The Odyssey" vor der Kamera. Law könne den Film kaum erwarten: "Ich bin wirklich aufgeregt, meine engen Freunde und erweiterte Familie alle in diesem wunderbaren Film zu sehen."

Ihre Verlobung bestätigten Tom und Zendaya bisher nicht offiziell. Allerdings verplapperte sich ein Co-Star der beiden auf dem roten Teppich. Jacob Batalon (28) war neben ihnen in den Spider-Man-Filmen zu sehen. In einem Interview mit Metro wurde der ebenfalls frisch verlobte Schauspieler gefragt, ob er ursprünglich vorhatte, seiner Partnerin zur selben Zeit einen Antrag zu machen wie Tom Zendaya. "Nein, das habe ich definitiv nicht, wir wussten nichts von den Plänen des anderen", meinte Jacob und bestätigte damit indirekt, dass der "Uncharted"-Darsteller tatsächlich um die Hand seiner Liebsten anhielt. Angeblich fragte Tom die 28-Jährige um den Jahreswechsel herum und bei den diesjährigen Golden Globes trug Zendaya einen auffälligen Diamantring, der die Gerüchteküche zum Brodeln brachte.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Getty Images Zendaya und Tom Holland, "Spider-Man"-Stars

Getty Images Jacob Batalon, Zendaya und Tom Holland