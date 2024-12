Fast 420 Milliarden Euro: Elon Musk knackt Vermögensrekord

Elon Musk (53), der Unternehmer und Technologie-Milliardär, hat kürzlich einen neuen Rekord aufgestellt. Sein Vermögen ist auf unglaubliche 440 Milliarden Dollar (etwa 419,18 Milliarden Euro) angestiegen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Diese beeindruckende Summe macht Elon Musk noch reicher als jemals zuvor und überschreitet als Weltpremiere die 400-Milliarden-Dollar-Marke. Hauptsächlich durch die enorme Wertsteigerung der Tesla-Aktien um mehr als 65 Prozent seit dem Wahlsieg von Donald Trump (78) und durch einen strategischen Aktienrückkauf bei SpaceX hat Elon Musk sein Vermögen beträchtlich vergrößert.

Neben seinen unternehmerischen Erfolgen spielt Elon Musk eine erhebliche Rolle in der Politik. Er unterstützte den Wahlkampf von Donald Trump mit 270 Millionen Dollar und ist damit der größte Geldgeber in der US-Geschichte. Im Gegenzug wurde Elon Musk mit der Führung einer neuen Abteilung für effizientes Regieren betraut. Diese Verbindung könnte ihm zusätzliche Einflussmöglichkeiten auf die US-Regierung verschaffen und weitere öffentliche Aufträge für seine Unternehmen wie SpaceX in Aussicht stellen. SpaceX arbeitet eng mit dem Pentagon und der NASA zusammen und erhielt im letzten Jahr öffentliche Aufträge im Wert von drei Milliarden Dollar.

Der Leiter und Mitinhaber des Elektroautoherstellers Tesla ist nicht nur für seine geschäftlichen Erfolge bekannt, sondern auch für sein unkonventionelles Privatleben. Sein Beziehungsstatus gilt als kompliziert, und sein familiäres Umfeld ist oft Gegenstand medialer Spekulationen. Elon Musk ist Vater von zwölf Kindern von drei verschiedenen Frauen. Trotz seines unglaublichen Reichtums und seiner vielen geschäftlichen Verpflichtungen scheint er nach außen hin immer großen Wert auf Familienzeit zu legen, wird aber von einem seiner Kinder besonders heftig kritisiert. Sein außergewöhnlicher Unternehmergeist und seine Persönlichkeit haben ihn zu einer weltweit beachteten Figur gemacht, deren Entscheidungen die Zukunft von Technologie und Verkehr maßgeblich beeinflussen können.

Getty Images Elon Musk beim Wahlkampf von Donald Trump im Oktober 2024

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-Xii in Brandenburg, März 2024

