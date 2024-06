Offiziell bestätigt: Elon Musk wurde zum zwölften Mal Papa!

Medienberichten zufolge soll Elon Musk (52) ein weiteres Mal Vater geworden sein. Nun bestätigt der Tesla-Boss die Gerüchte: Er und Shivon Zilis begrüßten ihr drittes gemeinsames Kind auf der Welt. Das verrät der gebürtige Südafrikaner gegenüber Page Six. "Alle unsere Freunde und Familienmitglieder wissen es", meinte der SpaceX-Gründer und fügte hinzu: "Keine Pressemitteilung herauszugeben, was bizarr wäre, bedeutet nicht, dass es 'geheim' war." Mit seiner Aussage bezog er sich auf die Aussage eines Magazins – dieses behauptete, er habe die Geburt seines Babys "geheim gehalten."

Bislang enthüllte Elon weder den Namen noch das Geschlecht seines Kindes. Mit Shivon begrüßte der 52-Jährige bereits Ende 2021 die Zwillinge Strider und Azure. Die Mutter seiner Kinder arbeitet aktuell als leitende Angestellte in seiner Firma Neuralink. In einem früheren Interview merkte die gebürtige Kanadierin laut E! News an: "Er will wirklich, dass kluge Leute Kinder haben, also hat er mich dazu ermutigt. [...] Ich kann mir keine Gene vorstellen, die ich für meine Kinder vorziehen würde."

Neben den drei gemeinsamen Wonneproppen mit seiner On-off-Freundin hat Elon außerdem drei Kinder mit Grimes (36). Diese hören auf die klangvollen Namen X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl und Techno. Mit seiner ersten Frau Justine Wilson hat er ebenfalls Zwillinge namens Griffin und Vivan – diese kamen 2004 auf die Welt. Außerdem bekamen die beiden einen weiteren Sohn namens Nevada. Dieser starb jedoch an plötzlichem Kindstod. 2006 wurde Elon dann Vater der Drillinge Kai, Saxon und Damian. Diese stammen aus der Beziehung mit seiner Ex-Frau Talulah Riley (39). Die Schauspielerin tauschte erst vor Kurzem die Ringe mit ihrem Partner Thomas Brodie-Sangster (34).

Twitter / shivon Shivon Zilis, Partnerin von Elon Musk

Getty Images Elon Musk und Talulah Riley, 2011

