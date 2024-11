Elon Musks Tochter Vivian bezeichnet ihn als "Kontrollfreak"

Vivian Jenna Wilson findet für ihren Vater Elon Musk (53) keine netten Worte mehr – das scheint jedoch wenig verwunderlich, nach seinen Äußerungen zu ihrem jüngsten Beitrag auf Threads. Wie die 20-Jährige verkündet, plane sie seit dem Präsidentschaftswahlsieg von Donald Trump (78) auszuwandern. "Ich sehe meine Zukunft nicht in den Vereinigten Staaten. Selbst wenn er nur vier Jahre im Amt ist, selbst wenn die Anti-Trans-Regelungen auf magische Weise nicht eintreten, werden die Leute, die ihn freiwillig gewählt haben, so schnell nicht verschwinden", schreibt sie. Für den Unternehmer, einen bekennenden Trump-Unterstützer, scheint dieser Entschluss jedoch völlig verrückt. "Der woke Gedanken-Virus hat meinen Sohn getötet", lautet sein Kommentar.

Vivian, die 2004 als Zwillingssohn Xavier auf die Welt kam und 2016 ihren Namen änderte, scheint den Umgang ihres Erzeugers aber bereits gewohnt und sich nicht davon beirren zu lassen. "Du erzählst also immer noch die rührselige Geschichte von wegen 'Wehe, mein Kind hat sich mit irgendetwas infiziert, und das ist der einzige Grund, warum sie mich hassen'", antwortet sie unbeeindruckt und fügt bestimmt hinzu: "Du bist verärgert, weil am Ende des Tages alle um dich herum wissen, dass du ein wahnhafter und schmieriger kleiner Kontrollfreak bist, der seit 38 Jahren als Mensch nicht gereift ist." Dass er "keine Macht mehr" über sie habe, sei der wahre Grund für seine Wut, die er immer wieder auf diese Art zum Ausdruck bringt. Doch all das sei mittlerweile nicht mehr ihr Problem.

Ähnliche Worte fand Elon bereits in einem Interview im vergangenen Sommer. "Ich habe im Grunde meinen Sohn verloren. [...] Mein Sohn [...] ist tot, getötet durch den 'Woke Mind Virus'", erklärte er dem kontroversen Autor Jordan Peterson. Des Weiteren äußerte er sich öffentlich transfeindlich. Elon vertritt die Meinung, dass Psychiater, die Menschen in ihrer Transition unterstützen, "unglaublich böse" seien. Abschließend wetterte er: "Die Leute, die das fördern, sollten ins Gefängnis gehen."

TikTok / vivllainous Vivian Jenna Wilson, Tochter von Elon Musk

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

