Nach ihrer Trennung: Sarah Kern und Tobias sind enge Freunde

Sarah Kern (56) und Tobias Pankow haben vor einigen Monaten ihre Trennung bestätigt. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet die Designerin, dass sie den Fokus auf ihr Unternehmen gelegt habe und in ihrem Leben momentan kein Platz für eine Beziehung sei. "Umso mehr haben wir aber entdeckt, dass man es dann einfach schön findet, nicht die Verpflichtung zu haben, sich zu hören. Und seitdem wir getrennt sind, telefonieren wir jeden Tag", plauderte die Unternehmerin aus. Eigentlich hasse Sarah es, zu telefonieren, und selbst in der Beziehung verlief der Kontakt des Ex-Paares meistens über WhatsApp. Seit ihrer Trennung pflegen die Sommerhaus-Teilnehmer einen guten Austausch, der sogar besser als in ihrer Beziehung sei.

Nachdem sie bei "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen hatten, folgte die Trennung. Die Sendung sei aber nicht der Grund für das Ende der Beziehung gewesen, sondern die große Entfernung zwischen ihren Wohnorten. Sarah und Tobias fokussierten sich nach ihrem Liebes-Aus jeweils auf sich selbst. Zudem habe die Modedesignerin als alleinerziehende Mutter mit ihrem 16-jährigen Sohn alle Hände voll zu tun.

Eine Beziehung kann sich Sarah im Moment nicht vorstellen."Ich bin nicht in Deutschland, ich erfinde mich neu, deshalb sieht man sich nicht und ich könnte auch nie mit einem Mann zusammenleben", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit kürzlich auf Instagram. Zusätzlich gestand sie, dass sie sich der Intimität seit längerer Zeit abgeschworen habe. Sie habe erkannt, dass sie eine gewisse emotionale Bindung aufbauen müsse, um Nähe zulassen zu können.

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern im September 2024

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Reality-TV-Bekanntheit

