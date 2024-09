Nach Video: Sommerhaus-Sarah bestätigt offiziell Trennung

Sarah Kern (55) hat nun offiziell die Trennung von Tobias Pankow bestätigt und dabei die Hintergründe enthüllt. Kürzlich tauchte im Netz ein Video von der Designerin und ihrem einstigen Partner auf, in dem sie bereits die Trennung andeutete. Nun meldet sich die Blondine in ihrer Instagram-Story zu Wort und bestätigt, dass die Beziehung endgültig beendet ist. "Nachdem wir schon getrennt waren, nach dem Sommerhaus, hat der Tobi mich nochmal besucht", erklärt Sarah. Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin fügte hinzu, dass Tobias das Ticket schon hatte und sie ihn deshalb freundschaftlich eingeladen habe. Entgegen vielen Spekulationen lag die Trennung laut ihr nicht an der Teilnahme an dem TV-Format Das Sommerhaus der Stars, in dem sie aktuell noch als Paar zu sehen sind.

Sarah stellt klar, dass die Trennung unvermeidbar gewesen wäre, auch ohne das TV-Format. Ein Hauptgrund war die große Entfernung zwischen ihren Wohnorten. Während die 55-Jährige in Zypern und Malta lebt, hat Tobias seinen Lebensmittelpunkt in Berlin und Brandenburg. "Ich bin nicht in Deutschland, ich erfinde mich neu, deshalb sieht man sich nicht und ich könnte auch nie mit einem Mann zusammenleben", erklärt sie und betont: "Sich dann nur jeden Tag zu schreiben 'Ich vermisse dich' macht ja auch nicht viel Sinn."

Doch trotz der Trennung betont Sarah erneut, mit ihrem Ex weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis pflegen zu wollen. Auch schon in dem ersten Video, in dem das Ex-Paar die Trennung andeutete, erklärte die Blondine voller Stolz, dass zwar die Liebe erloschen, jedoch ihr freundschaftliches Band noch vorhanden sei: "Wir sind hier als Freunde, nicht mehr als Paar, sondern als Freunde. Ja, das gibt es auch. Und ich finde es so toll, dass man befreundet bleiben kann."

RTL Sarah Kern, Dschungelcamp 2024

Getty Images Tobias Pankow und Sarah Kern, 2023

