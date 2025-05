Tobi Pankow: Reality-TV ist ein "Tal der Niveaulosigkeit"

Tobias Pankow hat im vergangenen Jahr durch seine Teilnahme an der Realityshow Das Sommerhaus der Stars zusammen mit seiner Ex-Partnerin Sarah Kern (56) auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt sorgt er erneut für Schlagzeilen, denn in einem Interview mit Promiflash ließ er kein gutes Haar an der Branche. Er kritisiert, dass das Niveau in vielen Formaten auf einem absoluten Tiefpunkt sei: "In den meisten Formaten geht es nur mehr um den Austausch von Körperflüssigkeiten oder inszenierte, hysterische Streitereien für Sendezeit mit immer den gleichen Gesichtern."

Tobias zeigt sich allerdings auch hoffnungsvoll und glaubt, dass ein Umdenken stattfinden könnte. "Ich habe wie viele aber Hoffnung, dass wir den Tiefpunkt erreicht und das 'Tal der Niveaulosigkeit' langsam durchschritten haben", sagte er. Tobias betonte, dass er es begrüßen würde, wenn Formate wieder mehr auf Authentizität und echte Geschichten setzen.

Privat läuft es für Tobias gerade aber ziemlich harmonisch. Obwohl er und Sarah letztes Jahr ihre Trennung öffentlich machten, haben sie eine außergewöhnlich gute Freundschaft bewahrt. Die beiden telefonieren nun fast täglich miteinander, was während ihrer Beziehung selten der Fall war. Sarah betonte, dass sie in ihrem Leben derzeit keinen Raum für eine Partnerschaft sehe, aber umso mehr schätze, dass die Verbindung zu ihrem Ex-Partner auch ohne Verpflichtungen erhalten bleibt. Tobias scheint in dieser Freundschaft ebenfalls viel Rückhalt gefunden zu haben.

Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

Tobias Pankow und Sarah Kern im Sommerhaus

