Tobias Pankow, bekannt aus der letzten Staffel der Realityshow Das Sommerhaus der Stars, hat sich nun über seine Zukunft im Fernsehen geäußert. Nachdem er 2024 gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Sarah Kern (56) an dem Format teilgenommen hatte, zeigt er sich jetzt offen für weitere Projekte – auch über die Landesgrenzen hinaus. "Man sollte niemals 'nie' sagen, aber die Umstände müssen passen", erklärte der Realitystar gegenüber Promiflash. Besonders haben es ihm Outdoor- und Abenteuerformate angetan, und er gestand, bereits ein Auge auf internationale Produktionen geworfen zu haben.

Sein Interesse an den USA begründet er mit dem hohen Niveau der dortigen Formate, die ihn durch sportliche Herausforderungen und strategische Elemente besonders ansprechend seien. "Dort geht es um Leistung und richtig Asche", äußerte Tobias. Während er sich zukünftig also auch ein Engagement in den Vereinigten Staaten vorstellen kann, scheint er dabei großen Wert auf einen respektvollen Umgang unter den Teilnehmern zu legen. Noch ist zwar nichts offiziell, doch seine Fans dürfen gespannt sein, ob Tobias bald in einem neuen Abenteuerformat zu sehen sein wird.

Privat hatte Tobias zuletzt einige Veränderungen zu bewältigen. Seine Wohnung in Dubai, die einst als Traumdomizil galt, hat er verkauft. Doch nicht, wie von vielen vermutet, wegen seines Rechtsstreits mit Tessa Bergmeier (35), sondern aus wirtschaftspolitischen Überlegungen. Dass er bei seinen Entscheidungen vorausschauend handelt, zeigt auch sein Interesse an den USA: Es scheint, als plane Tobias nicht nur im Reality-TV, sondern auch in anderen Lebensbereichen, strategische Entscheidungen zu treffen.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Tobias Pankow und Sarah Kern im Sommerhaus

RTL Jakob und Tessa Bergmeier beim Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

