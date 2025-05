100.000-Euro-Klage: Tobias Pankow meint, Tessa lügt

Zwischen Tessa Bergmeier (35) und Tobias Pankow ist der Streit endgültig eskaliert: Nach heftigen Auseinandersetzungen im Format Das Sommerhaus der Stars befinden sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten nun in einem Rechtsstreit. Tessa behauptete kürzlich, Tobias habe eine Klage über 100.000 Euro gegen sie eingereicht. Jetzt äußerte sich Tobias zu der Aussage des Models. Im Gespräch mit Promiflash sagte er: "Ich habe sie auf Widerruf verklagt und angezeigt – so habe ich es schon im Sommerhaus angekündigt und ich stehe zu meinem Wort. Jegliche Summen, die die Täterin nennt, sind an den Haaren herbeigezogen – aber man ist es ja von dieser Person gewohnt, dass sie gern Unwahrheiten verbreitet und mit gefährlichem Halbwissen glänzt."

Auslöser des eskalierenden Streits war ein Vorfall während der Sommerhaus-Dreharbeiten 2024 in Bocholt, bei dem Tessa Tobias im Streit als "Mörder" bezeichnete – eine Anspielung auf seinen Beruf als Jäger. Tobias zeigte sich danach fest entschlossen, gegen die Reality-TV-Kollegin juristisch vorzugehen. "Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Reality kann eben auch Konsequenzen im realen Leben haben", sagte er im Interview. Dabei betont er die Bedeutung des Rechtsstaats und macht deutlich, dass er keine rechtsfreien Räume dulden will. Tessa hingegen bleibt bei ihrer Version und gibt sich auf Social Media weiter kämpferisch.

In der Vergangenheit hatte Tessa in ihrer Instagram-Story bereits gegen Tobias ausgeteilt. Das Model ist berüchtigt für ihre provokante Art und nahm zuletzt kein Blatt vor den Mund, indem sie ihrem Kontrahenten vorwarf: "Wenn er so viel Interesse an mir hat, hätte er mich auch einfach mal nach einer Autogrammkarte fragen können." Tobias wiederum zeigt sich in den sozialen Netzwerken meist bodenständig und naturnah und verteidigt seinen Beruf als Jäger mit Nachdruck.

Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

