Sängerin Kerstin Ott verteilt Charity-Essen für Bedürftige

Die Sängerin Kerstin Ott (42) und ihr Kollege Vincent Gross (28) haben sich für den guten Zweck engagiert und beim Weihnachtsessen für Obdachlose der "Bernd Reisig Stiftung" in Frankfurt tatkräftig mitgeholfen. Unter dem Motto "helfen helfen" standen die beiden Musiker am Herd und gaben ihren Fans auf Social Media Einblicke in ihr soziales Engagement. Auf Instagram teilte Kerstin ein Video, in dem sie und Vincent beim Kücheneinsatz zu sehen sind, und richtete darunter einige Worte an den Schirmherrn Bernd Reisig: "Lieber Bernd, nirgends wären wir heute lieber gewesen als genau hier beim Weihnachtsessen für Obdachlose."

Auch Vincent zeigte sich begeistert von der Aktion und schrieb auf seinem Instagram-Account: Weihnachtsgansessen für Obdachlose & Hilfsbedürftige in Frankfurt. Eine ganz besondere Freude, jedes Jahr dabei zu sein." In den sozialen Medien erhielten beide Künstler viel Lob und Zuspruch für ihr Engagement. Eine Followerin von Vincent kommentierte: "Wow, was für schöne Bilder. Schön, dass du dieses Jahr wieder als Kellner für Obdachlose hilfst. Klasse Aktion." Auch die Fans von Kerstin freuten sich über den Einsatz ihrer Lieblingssängerin und drückten dies mit zahlreichen "Likes" aus.

Mit ihrem Engagement treten die beiden Schlagerstars in die Fußstapfen ihres Kollegen Frank Zander (82). Seit fast 30 Jahren organisiert er ein Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige in Berlin und wurde dafür bereits 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Gemeinsam zeigen sie, wie wichtig es ist, sich für benachteiligte Menschen einzusetzen und etwas Positives zu bewirken.

