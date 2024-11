Kerstin Ott geht im nächsten Jahr wieder auf große Tournee

Kerstin Ott (42) gilt als eine der außergewöhnlichsten Stimmen Deutschlands. Mit dem Hitsong "Die immer lacht" stieg sie an die Spitze der deutschen Charts – später legte sie mit den Tracks "Regenbogenfarben" und "Scheissmelodie" nach. Über die Jahre hat sie viele Fans gewonnen, die alle sehnlichst darauf hofften, die Musikerin auf der großen Bühne sehen zu können. Wie sie jetzt auf Instagram ankündigt, hat das Warten bald ein Ende – denn Kerstin wird im nächsten Jahr wieder auf Tournee gehen. Im kommenden Herbst wird sie mit ihrem Album "Für immer für dich" durch 26 Städte im deutschsprachigen Raum reisen.

Von Balladen bis Partyhymnen hat Kerstin alles im Gepäck, denn natürlich gibt sie auch ihre größten Hits aus den vergangenen Jahren bei der kommenden Tour zum Besten. Obwohl die Sängerin schon seit 2016 im Rampenlicht steht und immer wieder Auftritte gibt, hat sie sich noch nicht so richtig daran gewöhnt. Wie sie gegenüber Eventim zugab, kämpft sie immer noch vor jeder Show mit Lampenfieber. Warum sie trotzdem auf die Bühne zurückkehrt, erklärt sie: "Die Energie, die zwischen dem Publikum und mir immer hin und her wandert, ist der Reiz daran. Dieser Moment, wenn aus vielen Menschen eine Einheit wird."

Kerstin hat in ihrer Vergangenheit schon viele dunkle Episoden durchleben müssen. Lange kämpfte sie mit einer Spielsucht, durch die sie knapp 100.000 Euro verloren hat. Außerdem war sie kurzzeitig sogar obdachlos und wohnte drei Wochen lang in ihrem Auto. Obwohl all das jetzt hinter der Liedermacherin liegt, kämpft sie nach wie vor noch mit Existenzängsten. Zu Gast in der NDR-Sendung "DAS!" gab sie zu: "Ich hatte früher weniger Existenzängste als heute." Jetzt, da sie finanzielle Mittel hat, um Ersparnisse zur Seite zu legen, habe sie Sorge, man könnte ihr das irgendwie wegnehmen.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Getty Images Kerstin Ott im Dezember 2020 in Leipzig

