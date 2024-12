Stray Kids begeistern Fans mit Teaser für ihr neues Album

Auf das nächste Comeback von Stray Kids müssen ihre Fans, Stay genannt, nicht mehr lange warten. Am 13. Dezember wird die K-Pop-Gruppe ihr neues Album "HOP" veröffentlichen. Kürzlich wurde der zweite Teaser für das Musikvideo zum Titeltrack "Walkin On Water" auf Instagram hochgeladen. In diesem wird ein Ausschnitt der energiegeladenen Choreografie gezeigt sowie eine kleine Hörprobe des neuen Songs angeteasert.

Die Fans reagierten total begeistert auf den Teaser. Unter den Kommentaren auf Instagram freuten sich die Anhänger der K-Pop-Idols über deren langersehntes Comeback. Ein Stay verkündete: "Ich kann es kaum erwarten." Ein weiterer Unterstützer der K-Pop-Boygroup schwärmte: "Das ist sogar besser als der erste Teaser." Einen Tag davor wurde bereits ein Teaser zu dem Lied veröffentlicht, der ebenfalls sehr gut ankam.

Bang Chan (27), Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N sind seit 2018 als Stray Kids aktiv. Dieses Jahr brachten sie bereits ihr Album "ATE" auf den Markt. Auch im nächsten Jahr hat die K-Pop-Boygroup große Pläne vor sich. Die acht Mitglieder werden auf Welttour gehen. Fans können aufatmen: Stray Kids werden sogar in Europa performen. Mitte Juli werden sie in Frankfurt am Main eine Show abliefern.

Getty Images Stray Kids auf der Met Gala im Mai 2024

Getty Images Stray Kids im September 2023

