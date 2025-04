Vorfälle: Stray Kids' Welttournee verläuft problematisch

Stray Kids sind aktuell auf großer Welttour, einmal rund um den gesamten Globus. Doch Bang Chan (27), Lee Know, Han, Felix, Hyunjin (25), Seungmin, Changbin und I.N. haben sich die Konzerte bislang sicherlich etwas anders vorgestellt – besser gesagt: ohne so viele unschöne Vorkommnisse. So wurde die K-Pop-Boyband vor ihrem Hotel in Santiago, Chile vor wenigen Wochen beispielsweise extrem belagert. Die angeblichen Fans der Männer schafften es sogar, ausfindig zu machen, in welchen Zimmern sie sich aufhielten, und beobachteten die Balkons bis spät in die Nacht, wie Videos auf TikTok zeigen. Als sich die Musiker an ihrem freien Tag am Meer eine Auszeit gönnten, wurden sie zudem erneut von Anhängern verfolgt. In São Paulo, Brasilien stürmten einige vor wenigen Tagen sogar das Hotel von Stray Kids, um ihnen besonders nah zu sein.

Am Montag spielten Stray Kids in Lima, Peru. Und auch hier kam es zu einem unschönen Vorfall: Während eines Konzerts brach unter den 45.000 Fans Panik aus: Viele versuchten im Laufe des Auftritts, ganz nach vorne an die Bühne zu kommen und drückten die Leute vor sich zusammen. Die Folge: Viele Konzertbesucher brachen zusammen und mussten aus der Menschenmenge gezogen werden, um medizinisch versorgt zu werden. Die "Chk Chk Boom"-Interpreten bekamen dies mit. Immer wieder appellierten Leader Chan und die anderen besorgten Mitglieder, ihren Fans etwas Platz zu machen – doch vergebens. Schließlich mussten die südkoreanischen Superstars das Konzert sogar unterbrechen. "Eure Sicherheit ist unsere oberste Priorität", appellierte Chan auf Bubble nach dem Vorfall und bat, aufeinander achtzugeben.

In den vergangenen Monaten kam es im Zusammenhang mit Stray Kids vermehrt zu beängstigenden Vorfällen – in die auch die Sänger selbst verwickelt wurden. Als sie beispielsweise im März nach einem Event in Japan nach Südkorea zurückkehrten, wurden sie am Flughafen von einer großen Menschenmenge bedrängt. Die Security hatte ordentlich zu tun, die Jungs zu schützen. Dies klappte aber nicht richtig: So schaffte es ein Fan, sich zu ihnen durchzudrängeln und stolperte Lee Know direkt vor die Füße, der ihn unsanft wegschieben musste.

Getty Images Bang Chan, Straykids-Sänger

Getty Images Stray Kids im August 2022

