Stray Kids beeindrucken Fans mit ihrer Mega-Welttournee

Bereits seit einigen Jahren gilt K-Pop als ein weltweites Phänomen. Das beweist nun auch die Boygroup Stray Kids mit einer gigantischen Tour rund um die Welt. Ab März führt die "dominATE"-Tour die acht Jungs aus Südkorea wieder nach Übersee – unter anderem treten sie in Lateinamerika, Nordamerika und Europa auf. Die unter anderem auf X veröffentlichten Konzerttermine lassen einige Fans aber auch sprachlos zurück. Denn keiner der Veranstaltungsorte fasst weniger als 20.000 Sitzplätze, manche sogar um die 80.000, was ein echt gewaltiges Publikum ergeben wird. "Es ist unglaublich, dass Stray Kids in Übersee so beliebt sind", meint ein Fan in den Kommentaren fassungslos. Ein anderer schreibt begeistert: "Sie können 80.000 Plätze füllen? Das ist erstaunlich!" Und tatsächlich sind die meisten Shows bereits ausverkauft.

"Ich habe Artikel in ausländischen Medien gesehen, in denen stand, dass Stray Kids die größte K-Pop-Tournee in der Geschichte hatten. Es scheint ein großer Erfolg zu sein", mutmaßt ein weiterer User im Netz. Und die "dominATE"-Tour scheint derzeit tatsächlich eine der größten und erfolgreichsten im K-Pop zu sein. Der straffe Zeitplan der Gruppe versetzt einige Fans aber auch in Sorge. "Wow... Das ist erstaunlich, ihr Zeitplan muss aber voll sein. Ich hoffe, sie passen auf ihre Gesundheit auf", sorgt sich ein Fan. Ein anderer stimmt dem zu: "Ich hoffe, die Mitglieder achten auf ihre Gesundheit und beenden die Tour stark!"

Stray Kids debütierten 2017 zunächst mit neun Mitgliedern. Mittlerweile ist die Gruppe zu acht und begeistert Fans auf der ganzen Welt. Die Mitglieder bestehen aus Bang Chan (27), Lee Know, Changbin, Han, Seungmin, Hyunjin, Felix und I.N. Dass sie mit Größen der Szene wie BTS locker mithalten können, zeigten auch ihre Chartplatzierungen – so erreichten sie im Dezember 2024 mit ihrem Album "HOP" zum sechsten Mal Platz eins der Billboard 200 Charts. Im selben Jahr durften die Jungs außerdem als erste vollständige K-Pop-Gruppe auf dem roten Teppich der Met Gala stehen. Ausgestattet von niemand Geringerem als Tommy Hilfiger (73) sorgten sie so für einen ganz besonderen Moment.

Getty Images Stray Kids bei den MTV Video Music Awards im November 2023

Getty Images Stray Kids auf der Met Gala im Mai 2024

