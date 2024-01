Fans verzweifelt: Spielen Stray Kids endlich mehr in Europa?

Dürfen die europäischen K-Pop-Fans sich dieses Jahr freuen? Seit 2018 begeistern Stray Kids mit ihrer Musik auf der ganzen Welt. Bang Chan (26), Lee Know, Han, Changbin, Felix, Seungmin, Hyunjin und I.N gelang es in den vergangenen zwei Jahren mit Hits wie "God's Menu" oder ihrem aktuellen Song "LALALALA" auf den großen Bühnen zu performen – beispielsweise bei den MTV Music Awards oder den Bill Board Awards. Zudem gingen Stray Kids auch auf Welttournee. Doch Europa ging dabei stets leer aus – ändert sich das noch?

In einem YouTube-Video blickten Stray Kids auf das Jahr 2023 zurück und teaserten an, was ihre Fans, die Stays, in diesem Jahr alles erwarten könnte. Allem voran wird es wohl wieder eine Welttour geben. Doch ob die "S-Class"-Interpreten auch nach Europa kommen, bleibt weiterhin offen. "Sie haben auf dem Lollapalooza in Paris so viel Spaß gehabt – sie müssen einfach nach Europa kommen", kommentiert ein Fan dazu überzeugt unter den Clip.

Neben einer Welttour dürfen sich Stray-Kids-Unterstützer mit Sicherheit auch bald auf neue Rhythmen ihrer Lieblinge freuen. Im November brachten die K-Pop-Stars ihr Album "ROCK-STAR" raus. Und bereits kurz danach hatte der Leader der Gruppe, Bang Chan, ein neues Album angedeutet.

Getty Images Stray Kids im September 2023

Getty Images Bang Chan, südkoreanischer Sänger und Produzent

Instagram / realstraykids Felix, Seungmin, Han, Bang Chan (o.) und Lee Know, Hyunjin, Changbin, I.N (u.), Stray Kids

