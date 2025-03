Stray Kids' Hyunjin spendet große Summe an Kinderkrankenhaus

Hwang Hyunjin (25) hat seinen Geburtstag mit einer großzügigen Geste gefeiert. Am 20. März spendete er 100 Millionen KRW (südkoreanische Won) an das Samsung Seoul Hospital – was umgerechnet etwa über 63.000 Euro sind. Das Geld soll dazu genutzt werden, medizinische Kosten von jungen Patienten zu decken und Programme zu fördern, die deren psychisches Wohlbefinden stärken. Das Mitglied der K-Pop-Gruppe Stray Kids erklärte zu seiner großen Geste auf Instagram: "Ich bin dankbar, die Liebe, die ich von so vielen Menschen erhalten habe, auf diese Weise zurückgeben zu können. Ich hoffe, dass die Kinder gesund werden und ihre großen Träume weiterhin verfolgen können."

Bereits in der Vergangenheit unterstützte Hyunjin immer wieder verschiedene Wohltätigkeitsaktionen. Im vergangenen Jahr spendete der "Escape"-Interpret an die Organisation "The Snail of Love" eine ähnliche Summe, um Menschen mit Hörbehinderungen zu helfen. Dem südkoreanischen Idol scheint es stets ein besonderes Anliegen zu sein, zu helfen. Auch bei den Erdbebenkatastrophen in der Türkei und Syrien war er aktiv, indem er 2023 an die Hilfsorganisation "The Promise" spendete, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Darüber hinaus ist bekannt dafür, dass Hyunjin schon seit einiger Zeit jungen Patienten im Samsung Seoul Hospital durch Weihnachtsgeschenke und gesponserte Feiertagsveranstaltungen eine Freude macht.

Abseits seiner wohltätigen Zwecke liegt Hyunjins voller Fokus auf seiner musikalischen Karriere mit Stray Kids. Die Gruppe, die seit 2018 ihre Fans – die Stays – begeistert, veröffentlichte am 21. März ihr neues digitales "Mixtape: dominATE". Zudem steht ab dem 27. März die Fortsetzung ihrer bisher größten Welttournee mit Auftritten in Santiago, Chile, auf dem Plan. Auch mehrere Halte in Europa sind in diesem Rahmen geplant. So kommen Hyunjin, Bang Chan (27), Lee Know, Felix, Han, Changbin, Seungmin und I.N im Sommer auch nach Amsterdam, Madrid, Paris – und auch nach Frankfurt. Am 15. Juli treten sie in der Arena Deutsche Bank Park mit ihren größten Hits auf.

Hwang Hyunjin im Juni 2024

Stray Kids bei den MTV Video Music Awards 2023

