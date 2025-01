Boyband "Stray Kids" verkündet Überraschung zu Valentinstag

Die K-Pop-Sensation Stray Kids wird ihre Fans zum Valentinstag mit einem besonderen Erlebnis überraschen. Die Gruppe hat ihre fünfte offizielle Fan-Veranstaltung angekündigt, die unter dem Motto "Stray Kids 5TH FANMEETING 'SKZ 5CLOCK'" steht. Das Event findet vom 14. bis zum 16. Februar in der Inspire Arena in der südkoreanischen Stadt Incheon statt. Die Termine sind unterschiedlich getaktet: um 19 Uhr am ersten Abend, um 18 Uhr am zweiten und um 17 Uhr am Abschlussabend, berichtet Allkpop. Am 16. Februar wird es zudem eine Live-Übertragung über Beyond LIVE geben, sodass Fans weltweit daran teilnehmen können.

Auf dem offiziellen Poster zum Event posieren Bang Chan (27), Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N mit strahlenden Gesichtern vor einem märchenhaften Hintergrund, auf dem ein weißes Schloss und eine Uhr, die auf fünf Uhr steht, zu sehen sind. Stray Kids sind bekannt für hervorragend inszenierte Shows, daher wird auch bei diesem Fan-Meeting ein kreatives Erlebnis erwartet. Es ist der Auftakt eines aufregenden Jahres für die Gruppe, das die K-Pop-Stars mit einem prall gefüllten Terminkalender beginnen.

Nach dem Fanmeeting startet im März ihre umfangreiche Welttournee "Stray Kids World Tour - dominATE", die durch bedeutende Stadien in Lateinamerika, Nordamerika und Europa führt. Dabei setzt die Gruppe beeindruckende Maßstäbe: Unter anderem treten sie als erste K-Pop-Künstler im "Londoner Tottenham Hotspur Stadium" auf und besuchen weltweit bekannte Austragungsorte wie das "SoFi Stadium" in Los Angeles oder das "Stade de France" in Paris. Erst kürzlich schrieben sie mit ihrem neuen Album "Hop" Musikgeschichte. Fans auf der ganzen Welt schätzen nicht nur die unverwechselbare Musik von "Stray Kids", sondern auch ihre energiegeladene Bühnenpräsenz und Nähe zu den Fans.

Getty Images Stray Kids bei den MTV Video Music Awards im November 2023

Instagram / realstraykids Die Stray Kids-Mitglieder I.N, Felix, Han, Lee Know, Changbin (o.) und Bang Chan, Seungmin, Hyunjin

