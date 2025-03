Stray Kids am Flughafen von riesiger Menschenmenge bedrängt

Stray Kids gehört derzeit zu den beliebtesten K-Pop-Gruppen – der Hype um die Boygroup hat mittlerweile die ganze Welt erreicht. Doch als die acht Jungs vergangene Woche von einem Fan-Event in Japan zurück nach Südkorea kommen, zeigt sich, dass das nicht nur Vorteile hat. Nach ihrer Ankunft am Flughafen müssen Bang Chan (27), Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N das Gebäude durchqueren – doch Videos, die unter anderem bei TikTok kursieren, zeigen, dass das fast schon zum Kampf wird. Auf die Band wartet nicht nur die Presse, sondern eine ganze Masse an Fans. Auch wenn die Security die Jungs so gut wie möglich abschirmt, drängt die Fan-Menge immer dichter an sie heran, sodass ihr Weg immer enger wird.

Dabei kommt es zu einem Moment, der sogar richtig gefährlich hätte werden können. Die Sicherheitsleute haben sichtlich Mühe, die Fans zurückzuhalten. So entsteht unter anderem die Situation, in der ein Fan sich durchdrückt, Sänger Lee Know direkt vor die Füße stolpert und er sich an dem Mädchen vorbeischieben muss. Andere drücken sich so an der Security vorbei, dass sie direkt an den Autos stehen, die die K-Pop-Stars nach Hause bringen sollen. Für die acht eine sichtbar unangenehme Situation, die im Netz eine riesige Diskussion auslöst. In den Kommentaren unter den Videos sammeln sich erzürnte Meinungen wie "Die Leute müssen begreifen, dass sie auch Menschen sind", "Wie können sie sich nicht schämen?" und "Ich verstehe, dass sie sie mögen, aber können sie ihnen nicht ein wenig Platz lassen?".

Tatsächlich sind solche Bilder vom Incheon Airport in der Nähe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul keine ungewöhnlichen, wenn es um K-Pop-Gruppen geht. Weil die Flugzeiten der Bands offiziell bekannt gegeben werden und zudem einige Medien das Ankommen am Flughafen live übertragen, warten immer wieder Massen an Fans teils mehrere Stunden auf die Idols. Auch für Stray Kids ist das nichts Neues. Vor einigen Jahren geriet die Gruppe in eine nicht ungefährliche Situation: 2022 drängten die Fans am Flughafen so dicht an die Jungs, dass Han stürzte und sich danach mit sichtbaren Schmerzen den Arm hielt. Für viele ein unfassbares Verhalten seitens der Fans, denn es ist bekannt, dass der 24-Jährige an Panikattacken leidet.

Getty Images Stray Kids, K-Pop-Band

Getty Images Stray-Kids-Mitglied Han bei der Met Gala 2024

