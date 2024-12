Biyon Kattilathu spricht erstmals über Olli Pochers Attacken

Im vergangenen Jahr trugen Oliver Pocher (46) und Amira Aly (32) ihr Trennungsdrama in aller Öffentlichkeit aus. Auch der Lifecoach Biyon Kattilathu (40) wurde, vor allem durch Olli, in den Rosenkrieg hineingezogen. Der Comedian warf Biyon eine Affäre mit seiner Ex-Frau vor und stichelte monatelang im Netz gegen den 40-Jährigen. Dieser spricht nun erstmals über diese turbulente Zeit in seinem Leben. "Das war schon herausfordernd", erinnert Biyon sich im Gespräch mit RTL. Doch mittlerweile habe er dem Entertainer verziehen – denn er habe schnell erkannt, dass das eigentliche Problem nicht bei ihm, sondern bei Olli selbst liege.

Olivers Schikanen gingen sogar so weit, dass er als Parodie die Kunstfigur Dalai Karma erschuf, sich als Biyon verkleidete und sich regelmäßig auf der Bühne über ihn lustig machte. Für Biyon bleibt offenbar die Frage, wie die Gesellschaft beziehungsweise Ollis Fans so ein Verhalten akzeptieren oder sogar unterstützen konnten. "Ich wundere mich eigentlich, wenn Menschen solche Dinge tun, dass die Gesellschaft da nicht sagt: 'Hey, guck mal, das grenzt an Rassismus' oder 'Da wird eine Grenze überschritten'", äußert sich der Motivationstrainer nachdenklich.

"Viele Leute wären an den Medien, an den Zeitungen, an den Vorwürfen innerlich zerbrochen", betont Biyon weiter im Interview mit dem Sender. Doch er habe in seinem Leben bereits viel Schlimmeres erlebt. Mittlerweile sei für ihn lediglich die Gesundheit seiner Familie wichtig. Alles andere sehe er "entspannt". Und tatsächlich: Im Jahr 2022 erlebte Biyon den wohl größten Albtraum für werdende Eltern. Sheila Singh und Biyons gemeinsamer Sohn kam "leblos und komplett blau angelaufen" zur Welt. Nur wie durch ein Wunder überlebte ihr kleiner Sohn die Komplikationen – und das sogar ganz ohne Folgen.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher als Dalai Karma, November 2023

Instagram / misssheilagomez Sheila Singh und ihr Sohn Kian

