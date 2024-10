Timothée Chalamet sorgt bei Doppelgänger-Contest für Aufruhr

Timothée Chalamet (28) sorgte in New York für pure Ekstase, als er überraschend bei einem Doppelgänger-Wettbewerb, der ihm selbst gewidmet war, auftauchte. Umringt von Sicherheitsleuten posierte der Schauspieler für Fotos, von denen einige Daily Mail vorliegen, mit seinen lockenköpfigen "Zwillingen", die sich als seine ikonischen Filmcharaktere verkleidet hatten – darunter Willy Wonka und Paul Atreides aus Dune. Die Euphorie war so groß, dass einige Fans die Doubles doch tatsächlich für den echten Timothée hielten und begeistert um Bilder und Autogramme baten. Die Teilnehmer reisten von weit her an, darunter aus St. Louis in Missouri und River Falls in Wisconsin, um beim skurrilen Wettbewerb mitzumachen, bei dem der beste Doppelgänger umgerechnet schlappe 46 Euro gewann.

Doch nur wenige Minuten nach Beginn der Veranstaltung – und noch bevor der "Call Me by Your Name"-Darsteller selbst auftauchte – forderte die Polizei die große Menschenmenge im Washington Square Park zur Auflösung der Veranstaltung auf, und die Organisatoren bekamen eine Geldstrafe für den "nicht genehmigten Kostümwettbewerb" auferlegt. Mindestens ein Teilnehmer wurde in Handschellen abgeführt, wobei die Polizei zunächst keine Gründe nannte. Anwesende berichteten Daily Mail, dass der Timothée "verrückte" Szenen auslöste, und die NYPD später erneut eingreifen musste, um die aufgeregten Fans zu zerstreuen. Mindestens ein Doppelgänger wurde verhaftet, während die Menge rief: "Lasst ihn gehen!" "Es war total absurd", erzählte eine Augenzeugin.

Erst kürzlich wurde Timothée auf den Straßen New Yorks gesichtet – dieses Mal jedoch rein beruflich, am Set seines neuen Films "Marty Supreme". Doch man musste schon zweimal hinsehen, um den 28-Jährigen in seinem Look überhaupt zu erkennen: Mit schmalem Schnurrbart und randloser Brille wirkte er wie direkt aus den 50ern entsprungen. Die Dreharbeiten fanden in der Lower East Side statt, wo Timmy unter den neugierigen Blicken der Schaulustigen lässig die Straßen entlang schlenderte. Der Film ist ein Biopic über den legendären Tischtennisspieler Marty Reisman, der nicht nur für sein sportliches Talent, sondern auch für seinen exzentrischen Modestil bekannt war.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Action Press Timothée Chalamet am Set von "Marty Supreme"

