Blockiert Angelina Jolie Scheidung wegen Brads neuer Liebe?

Bereits 2016 scheiterte die Ehe von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60). Der Schauspieler hat sein Herz inzwischen wieder vergeben und würde Gerüchten zufolge mit Ines de Ramon (31) auch gerne den nächsten Schritt gehen. Nun will Daily Mail aber von einer Quelle erfahren haben, dass der "Babylon"-Darsteller glaubt, dass seine Ex das verhindern möchte, indem sie die Scheidung herauszögert. "Sie zieht das seit fast einem Jahrzehnt in die Länge. Jetzt verzögert sie, dass ihre Scheidung abgeschlossen wird", behauptet der Insider.

Brad soll inzwischen der Überzeugung sein, dass Angelina seine Hoffnung auf eine dritte Ehe zerstören will. Das Herauszögern einer endgültigen Scheidung sei "eine weitere Taktik" der 49-Jährigen, um ihren Ex zu kontrollieren. "Brad will wieder heiraten, aber Angie steht immer noch im Weg. Er möchte einfach nur, dass es vorbei ist", betont die Quelle und fügt hinzu: "Brad weiß, dass sie vor Wut darüber kocht, dass er glücklich ist." Angelina solle als Grund für die ständige Aufschiebung eines endgültigen Gerichtstermins die gemeinsamen Kinder nennen. Ihre jüngsten Zwillinge sind 16 Jahre alt – der "The Tourist"-Star wolle angeblich warten, bis die beiden 18 werden.

Angelina und der 60-Jährige haben sechs gemeinsame Sprösslinge. Neben Shiloh (18) und den Zwillingen Knox (16) und Vivienne (16) adoptierte das einstige Paar auch drei Kinder – Maddox (23), Pax (21) und Zahara (19). Seit der bösen Trennung ihrer Eltern haben Zahara, Shiloh und Vivienne inzwischen den Nachnamen ihres berühmten Vaters abgelegt. Berichten von Daily Mail zufolge wird aber vermutet, dass Maddox und Pax nach wie vor mit ihrem Papa in Kontakt stehen.

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon in Venedig, September 2024

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

