"Wunderbar": Lewis Hamilton schwärmt vom neuen Formel 1-Film

Formel-1-Legende Lewis Hamilton (40) sorgt nicht nur auf der Rennstrecke für Aufsehen, sondern nun auch auf der Kinoleinwand. In Spielberg, Österreich, trat der siebenfache Weltmeister bei einem medialen Briefing auf. Der 40-Jährige zeigte sich laut Kurier entspannt im legeren Look und sprach nicht nur über die Herausforderungen und Fortschritte bei seinem neuen Team Ferrari, sondern auch über den mit Spannung erwarteten F1-Film "F1-The Movie", an dem er maßgeblich mitgewirkt hat. Besonders emotional erinnerte sich Lewis an die Vorpremiere am Times Square in New York – ein Erlebnis, das ihn tief bewegte.

Der Hollywood-Film, in dem Brad Pitt (61) die Hauptrolle übernimmt, vermittelt ein eindrucksvolles Bild der Formel-1-Welt – ein Eindruck, der laut Brad ohne die Unterstützung des berühmten Rennfahrers in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Mit spürbarer Leidenschaft sprach Lewis über seine Aufgabe, das Projekt so authentisch wie möglich mitzugestalten. Von der ersten Idee vor vier Jahren bis zur finalen Fertigstellung habe er jede einzelne Szene gesehen und aktiv kommentiert, um notwendige Anpassungen direkt umzusetzen. Für Lewis ist der Eindruck, den der Film beim Publikum hinterlässt, ein voller Erfolg: "Die Reaktion der Menschen zu sehen, war wirklich wunderbar", beschreibt er die einmalige Erfahrung.

Dass Lewis und Brad Pitt für ein solches Filmprojekt zusammenarbeiten, kommt kaum überraschend. Schon früh war bekannt, dass der Rennfahrer als Berater für die Authentizität der Szenen mitwirkte, um sicherzustellen, dass die Welt der Formel 1 realistisch und glaubwürdig dargestellt wird. Brad lobte Hamiltons Expertise in diesem Zusammenhang mehrfach. Neben seiner beeindruckenden Karriere auf der Rennstrecke zeigt der Brite mit diesem Hollywood-Projekt eine neue Facette seines Talents – und seine Leidenschaft für die feinen Details des Motorsports.

Getty Images Lewis Hamilton im November 2024

Getty Images Lewis Hamilton auf der Rennstrecke in Monte-Carlo, Monaco

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Brad Pitt und Lewis Hamilton