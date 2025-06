Brad Pitt meint: "Sieben" rettete seine Karriere vor dem Aus

Brad Pitt (61) hat enthüllt, dass der Thriller "Sieben" für ihn eine entscheidende Wende in seiner Karriere darstellte. Mitte der 90er-Jahre durchlebte der Schauspieler eine Phase der Ungewissheit und Selbstzweifel. Im Podcast "Armchair Expert" von Dax Shepard (50) erklärte er, dass er sich im Sommer 1994 in einer beruflichen und persönlichen Sackgasse befand, die er als "die ungesundeste Zeit meines Lebens" bezeichnete. Damals wusste Brad nicht, wie es für ihn nach Filmen wie "Interview mit einem Vampir" oder "Legenden der Leidenschaft" weitergehen sollte. "Ich musste einfach mal abschalten", verriet er und beschrieb seinen Alltag, der von mangelnder Motivation und wenigen gesunden Gewohnheiten geprägt war. Erst durch das Angebot, in David Finchers (63) Thriller "Sieben" mitzuwirken, fand der Hollywood-Star neuen Schwung.

Das Drehbuch und vor allem die Leidenschaft des Regisseurs selbst gaben den Anstoß, den Brad dringend benötigt hatte. "Er hat über Filme gesprochen, wie ich noch nie jemanden über Filme sprechen gehört habe", schwärmte der Schauspieler von David Fincher. Die Arbeit an "Sieben", in dem Brad die Rolle des jungen Polizisten David Mills übernahm, brachte ihn nicht nur zurück in die Spur, sondern legte den Grundstein für eines der einflussreichsten Meisterwerke des Genres. Auch in den kommenden Jahren blieb die Zusammenarbeit mit David Fincher prägend. Gemeinsam realisierten sie später Filmklassiker wie "Fight Club" und "Der seltsame Fall des Benjamin Button".

Schon vorher hatte Brad Zeiten der Orientierungslosigkeit erlebt, die ihn beruflich ins Straucheln brachten. Etwa bei der Arbeit an Filmen wie "Rendezvous mit Joe Black", die er rückblickend als Fehlentscheidung betrachtet. Heute reflektiert der Schauspieler offen über die Herausforderungen seiner Karriere und zeigt damit, dass selbst große Stars mit Unsicherheiten umgehen müssen. Dennoch gelang es ihm, aus derartigen Phasen gestärkt hervorzugehen – unter anderem durch mutige Projekte wie "Sieben", die ihm erlaubt haben, als Künstler zu wachsen und Hollywood-Geschichte zu schreiben. Seine Fähigkeit, aus diesen Erfahrungen zu lernen, dürfte einer der Gründe sein, warum er sich langfristig an der Spitze der Filmbranche halten konnte.

