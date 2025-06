Nach Streit mit Angelina: Brad Pitt wusste, er braucht Hilfe

Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50) gerieten im Jahr 2016 in einen großen Streit während eines Flugs – danach reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. Damals kämpfte der "F1"-Star mit schweren Alkoholproblemen. In dem Podcast "Armchair Expert" gesteht er, dass er wusste, dass er nach der heftigen Auseinandersetzung mit seiner damaligen Frau Hilfe brauchte. "Ich lag so gut wie auf dem Rücken, weißt du, oder auf meinen Knien", reflektierte Brad die damalige Zeit. Danach fand er bei den Anonymen Alkoholikern verloren gegangene Stabilität. "Ich probierte alles und jeden aus. Alles, was man mir vorsetzte. Es war eine besonders schwierige Zeit. Ich brauchte einen Neustart. Ich musste in einigen Bereichen endlich aufwachen. Und es hat mir einfach sehr viel bedeutet", erklärte er zu den Treffen.

Ende Mai sprach Brad auch erstmals über die langjährige Scheidung von Angelina. Die beiden Hollywoodstars stritten dabei vor allem um ihre gemeinsamen Kinder sowie das gemeinsame Weingut Château Miraval. Rückblickend stempelte der 61-Jährige das Ganze aber als nichts Schlimmes ab. "Ich denke nicht, dass es so eine große Sache war. Es war nur etwas, das rechtlich zu einem Abschluss kam", resümierte er im Interview mit GQ. Derweil äußerte sich Angelina noch nicht öffentlich zum Liebes-Aus mit Brad.

Inzwischen ist Brad wieder glücklich vergeben. So datet der Schauspieler seit November 2022 die Unternehmerin Ines De Ramon (32). Viele hielten die Liebe der beiden zunächst für einen PR-Stunt. Dazu stellte Brad im Interview mit GQ aber klar: "Nein, das ist nicht so kalkuliert. Beziehungen entwickeln sich einfach." Ines ist die Vizepräsidentin einer angesehenen Schmuckfirma. Vor Brad war sie mit The Vampire Diaries-Star Paul Wesley (42) liiert – von 2019 bis 2022 waren sie ein Paar.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Getty Images Brad Pitt, September 2024

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025

