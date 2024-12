Nach neun Jahren: Webstar Nash Grier hat endlich geheiratet

Nash Grier (26) und seine Partnerin Taylor Giavasis sind schon seit fast einem Jahrzehnt zusammen. 2019 haben sie sich dann verlobt. Jetzt haben sie anscheinend den nächsten Schritt gewagt: Sie sind endlich verheiratet! Das verkündet der Webstar auf seinem Instagram-Account: Dort teilt er eine Bilderreihe von Schnappschüssen, die ihn und Taylor zusammen mit ihren beiden Kindern vor dem Altar zeigen. Die Zeremonie scheint sehr intim gewesen zu sein, auf den Fotos erkennt man nur die vierköpfige Familie. Die gesamte Sippe hat sich dennoch fein herausgeputzt: Sie alle tragen farblich koordinierte, cremefarbene Outfits.

Auch Taylor teilt einige Bilder der Trauung. Die frisch gebackene Braut wirkt in den Armen ihres jetzigen Ehemanns überglücklich. Für die Fans des Influencers kommen diese glücklichen Neuigkeiten jedoch sehr überraschend. Viele von Nashs Anhängern haben tatsächlich gar nicht gewusst, dass die beiden noch nicht verheiratet waren. Trotzdem häufen sich die Glückwünsche in der Kommentarspalte. "Oh mein Gott, wie aufregend! Ich wünsche euch nur das Beste" und "Ich liebe diese Familie so sehr, ich will genau so sein wie ihr, wenn ich älter bin", meinen die Fans. Auch Taylors Schwester Nikki scheint bei der Trauung anwesend gewesen zu sein, denn sie schreibt: "Ich bin so glücklich, dass ich dabei sein durfte und miterleben konnte, wie glücklich dieser Moment war. Ihr habt wirklich die schönste Liebe."

Nash und Taylor sind seit 2015 zusammen. Damals waren die beiden noch Teenager, doch im Laufe der Jahre ist ihre Liebe mit ihnen gewachsen: 2019 haben sie sich verlobt. Nur wenige Monate nach der Verlobung hießen sie ihren ersten Sohn Malakai auf der Welt willkommen – damals waren die beiden Turteltauben erst 21 Jahre alt. Zwei Jahre später folgte dann auch noch Nesthäkchen Noa. Offensichtlich gehen die beiden Eheleute in ihrer Rolle als junge Eltern allerdings komplett auf – auf Instagram zeigt Nash immer wieder, wie glücklich ihn seine kleine Familie macht.

Instagram / taylorgiavasis Nash Grier und Taylor Giavasis bei ihrer Hochzeit, Dezember 2024

Instagram / nashgrier Nash Grier, sein Sohn Malakai und seine Verlobte Taylor Giavasis im Juni 2022

