Sieben Jahre tot: Bandkollegen vermissen Jong-hyun (†27)

Kim Jong-hyun (✝27) wird schmerzlich vermisst und hinterlässt eine große Lücke. Der K-Pop-Star starb am 18. Dezember 2017 durch Suizid. Doch der Sänger bleibt bis heute unvergessen. An seinem siebten Todestag erinnern nun auch seine Bandkollegen von SHINee an ihn. Auf Instagram teilen Minho, Taemin, Onew und Key ein Foto von Jong-hyun an seinem Lieblingsort: auf der Bühne. Dazu schreiben sie kurz und bündig, aber aussagekräftig: "Wir vermissen dich." Von 2008 bis 2017 stand Jong-hyun mit SHINee gemeinsam auf der Bühne und feierte große Erfolge.

Auch Jong-hyuns Fans nutzen den Post, um deutlich zu machen, dass, obwohl sein Tod schon länger her ist, sie den Musiker dennoch niemals vergessen werden. "Ich wollte nicht, dass dieser Tag kommt, aber er ist da und mein Herz schmerzt so sehr. Nichts kann beschreiben, was ich fühle. Ich vermisse dich. Ich wünschte, du wärst hier. Weißt du überhaupt, wie es auf der Erde ist, seit du weg bist?", trauert beispielsweise ein User. Andere verdeutlichen, dass Jong-hyun immer geliebt werden wird und sie stets an ihn denken werden.

Jong-hyuns Tod erschütterte im Jahr 2017 die ganze Welt. Ehe er abends von der Polizei in Seoul leblos in seinem Apartment aufgefunden wurde, erhielt seine Schwester besorgniserregende Nachrichten von ihm, wie südkoreanische Medien damals berichteten. "Bitte lass mich gehen. Sag mir, dass ich es gut gemacht habe. Lebe wohl", schrieb Jong-hyun seiner Schwester beispielsweise, woraufhin sie die Polizei verständigte. Die Ermittlungen ergaben, dass der "Lucifer"-Interpret an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb. Er wurde nur 27 Jahre alt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images SHINee im Dezember 2024