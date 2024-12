TV-Stars gratulieren Sandra Köhldorfer zur Schwangerschaft

Sandra Köhldorfer (43) machte jüngst tolle Neuigkeiten bekannt: Die Psychologin und ihr Partner Ryan erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Über die Babynews freuen sich nicht nur die Eltern in spe – zahlreiche Freunde, Kollegen und Fans der Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin gratulieren ihnen unter Sandras Verkündungsbeitrag auf Instagram. So meint beispielsweise die ehemalige Show-Teilnehmerin Marina B.: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! Freue mich so sehr für euch." Und auch die diesjährige Teilnehmerin Desiree richtet ein paar nette Worte an die Liebesexpertin. "Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Das sind ganz wunderbare Neuigkeiten", schreibt sie. Ihre Freude bringt auch Evelyn Burdecki (36) zum Ausdruck. "Oh mein Gott! Du bist so schön! Vom Herzen alles Gute! Freue mich so für euch", schwärmt der Realitystar.

Marina B. und Desiree kennen Sandra von der Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick". Die Psychoanalytikerin verhalf den beiden Damen zu ihrer großen Liebe. Bei Marina und ihrem Partner Robert war Sandra äußerst erfolgreich – die einstigen Teilnehmer sind nach ihrer Heirat im TV noch immer ein Ehepaar. Ob die Einschätzung der Expertin bei Desirees Suche nach dem Richtigen ebenfalls ein voller Erfolg war, stellt sich am kommenden Montag beim großen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale raus. Dann werden die Fans erfahren, ob die 37-Jährige und ihr Ehemann Marco weiterhin verheiratet bleiben wollen.

Sandra machte die Nachricht ihrer Schwangerschaft mit einem rührenden Beitrag auf Social Media bekannt. Die Österreicherin teilte zwei Fotos, eines mit ihrem Partner, auf dem sie ihren Babybauch in Szene setzt. "Endlich kann ich mein Geheimnis mit euch teilen: Mein Herz schlägt nicht mehr nur für mich allein", kommentierte sie ihren Post. Aufgrund ihres Alters handelt es sich bei Sandra um eine Risikoschwangerschaft, weswegen sie mit der Verkündung wartete. Mittlerweile befindet sich die Doktorin für Beziehungen in der 29. Schwangerschaftswoche.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Desiree und Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

Anzeige Anzeige