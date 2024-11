So war "Hochzeit auf den ersten Blick" für Desiree und Marco

Desiree und Marco waren das fünfte Match, welches das Experiment bei Hochzeit auf den ersten Blick wagte und den Bund der Ehe einging, ohne sich vorher gekannt zu haben. Im exklusiven Interview mit Promiflash erzählen die beiden jetzt, welchen Eindruck sie voneinander hatten, als sie sich das erste Mal vor dem Traualtar sahen. "Sein Lächeln hat mir das Gefühl gegeben, dass er sich ebenso auf mich freut. Dann begrüßte er mich mit einer herzlichen Umarmung – die nicht nur Nähe, sondern auch Geborgenheit vermittelte", betont die 37-Jährige. Ihr frischgebackener Ehemann erklärt dagegen, er habe sie als eine "etwas aufgeregte, hübsche junge Frau in einem schönen Kleid" wahrgenommen.

Wie Desiree weiter ausführt, haben die Worte der Traurednerin außerdem gezeigt, dass sie und Marco viele Gemeinsamkeiten teilen. Es dürfte daher nicht verwundern, dass sie sich direkt miteinander verbunden fühlten – und nach ihrer Trauung viele Küsse austauschten. "Die erste Umarmung, Hand halten und auch die ersten Küsse haben sich dank Desirees Art schon recht vertraut angefühlt", verdeutlicht der Projektleiter gegenüber Promiflash, während seine Liebste anmerkt: "Es war ein gutes Gefühl, überhaupt nicht unangenehm, trotz der Tatsache, dass wir uns fremd waren."

Es scheint also, als seien sowohl die Business-Development-Managerin als auch Marco direkt begeistert voneinander gewesen. Und damit waren sie wohl nicht allein. Auch Desirees Mama zeigte sich am Tag der Trauung äußerst begeistert von ihrem neuen Schwiegersohn. "Als er da um die Kurve kam, dachte ich mir: 'Oh ja, das ist aber ein sehr gut aussehender, sympathischer, ausgeglichener, junger Mann'", schwärmte sie. Ebenso ging es der besten Freundin der Braut. "Ja, ich glaube, das könnte was für Desi sein", gab Christina preis.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024 Desiree und Marco

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Marco und Desiree von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige