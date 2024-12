"Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Sandra wird Mama

Sandra Köhldorfer (43) ist als Expertin bei Hochzeit auf den ersten Blick bekannt. Die Blondine kennt sich in Sachen Liebe aus und hat auch in ihrem Privatleben ihr Glück gefunden. Nun teilt sie ihren Fans auf Instagram eine schöne Neuigkeit mit. "Mein Herz schlägt nicht mehr nur für mich allein", schreibt die Psychologin und verkündet damit ihre Schwangerschaft! Auf mehreren Fotos ist auch der beachtliche Babybauch gut erkennbar. Gemeinsam mit ihrem Partner Ryan strahlt die werdende Mama glücklich in die Kamera.

Für Sandra geht damit ein großer Traum in Erfüllung. "Dieses Weihnachten dürfen wir uns über unser kleines Wunder freuen", schwärmt sie in einem Interview mit Bunte und verrät, dass die Schwangerschaft mit einigen Hindernissen verbunden war: "Ich habe eine Risikoschwangerschaft, deshalb wollte ich warten. Ab jetzt wäre es auch bei einer Frühgeburt sicher lebensfähig." Momentan befindet sich die 43-Jährige in der 29. Schwangerschaftswoche.

Im Fernsehen unterstützt Sandra Paare auf ihrem Weg zum Altar. Doch ihren Ryan hat die Österreicherin trotz Verlobung bisher noch nicht geheiratet. Der Geschäftsmann machte ihr bereits vor zwei Jahren bei "Hochzeit auf den ersten Blick" einen Antrag, allerdings kamen sie bisher nicht dazu, ihren großen Tag zu feiern. Im Gespräch mit dem Magazin plaudert sie nun aber aus: "Wir möchten schon bald klein und standesamtlich heiraten, damit wir als Familie einen gemeinsamen Namen haben. Die große Hochzeit machen wir dann, wenn unser Kind da ist, herumkrabbelt und wir gemeinsam feiern können."

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Sandra und ihr Partner Ryan

