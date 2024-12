20 Millionen Zuschauer: Jungkook bricht Streaming-Rekord

Jungkook (27) hat es mal wieder getan: Der K-Pop-Star hat erneut einen krassen Rekord aufgestellt. Das jüngste Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS überraschte während seiner Pause vom Militärdienst seine Fans am 18. Dezember mit einem seltenen Livestream auf Weverse. Die Übertragung zog schnell eine überwältigende Anzahl seiner Fans, ARMY genannt, an. In nur kurzer Zeit erhielt der Livestream beeindruckende 20,2 Millionen Zuschauer und 292 Millionen Likes, womit der Sänger einen neuen Weverse-Rekord aufstellte.

Jungkook begrüßte seine Fans mit den Worten: "Hi! Wow, es ist schon so lange her. Ich habe euch vermisst." Der "Seven"-Interpret fragte die ARMY nach ihrem Wohlergehen und versicherte, dass es ihm gut gehe. "Ich bin nervös, weil es schon so lange her ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", gab das K-Pop-Idol zu. Die Fans freuten sich, den K-Pop-Star wiederzusehen. Er interagierte mit ihnen und sang einige seiner Lieder. "Die Welt hat auf ihn gewartet. Wir haben dich so sehr vermisst, Jungkook, danke, dass du deine wertvolle Zeit mit uns verbracht hast, komm bald vom Militär zurück", schrieb ein Unterstützer nach dem Stream auf X.

Erst vor wenigen Tagen berichtete Allkpop von einem anderen Rekord, den der Sänger aufgestellt hat. Mit seiner Solo-Musik hat es Jungkook auf der Musikplattform Spotify auf über sieben Milliarden Streams geschafft. Besonders beeindruckend ist, dass der 27-Jährige als Solo-Künstler bisher nur ein einziges Studioalbum namens "Golden" und ein paar EPs veröffentlicht hat. Mit dem Rekord hat er sogar seine eigene Gruppe BTS übertroffen, durch die er 2013 bekannt geworden ist.

Getty Images Jungkook, Mitglied bei BTS

Getty Images BTS-Stars V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin and J-Hope, April 2022

