Sieben Milliarden Streams: Jungkook stellt irren Rekord auf

So was muss gefeiert werden: Jungkook (27), einer der Vokalisten der beliebten koreanischen Band BTS, darf sich über einen unglaublichen Erfolg freuen. Wie das Online-Magazin Allkpop berichtet, hat der Sänger es mit seiner Solo-Musik auf der Musikplattform Spotify auf über sieben Milliarden Streams geschafft! Damit ist er der erste und einzige Künstler aus dem Genre K-Pop, der dies jemals erreicht hat – aber das ist noch nicht alles: Der Südkoreaner hat dieses Ziel außerdem schneller als alle anderen Musiker auf dem gesamten asiatischen Kontinent erreicht.

Dieser Erfolg an sich ist so schon etwas ganz Besonderes, doch es wird noch krasser, wenn man bedenkt, dass Jungkook als Solo-Künstler nur ein einziges Studioalbum und ein paar EPs draußen hat. Sein Debütalbum "Golden" hat er im vergangenen November veröffentlicht – dann ist er der Wehrpflicht nachgekommen und dem südkoreanischen Militär beigetreten, wie auch der Rest seiner Band. Seitdem hat der Sänger keinen einzigen neuen Song herausgebracht. Wie das Magazin weiter berichtet, sammelt allein seine Platte jeden Tag etwa neun Millionen Streams an. Die Fanbase des 27-Jährigen ist sichtlich stolz. Auf X staunt ein Fan: "König, Legende, Ikone. Er hat jetzt sogar seine eigene Band übertroffen", während andere schreiben: "Seine harte Arbeit hat sich endlich ausgezahlt. Wir sind so stolz auf ihn" und "Er schreibt Geschichte, wie wir es erwartet haben. Er ist einfach der Beste."

Die siebenköpfige Band ist momentan etwas zerstreut. Jin (31), der als erster den Wehrdienst angetreten ist, wurde bereits wieder aus dem Militär entlassen. Obwohl er sich einen Urlaub verdient hätte, nahm der Sänger die Arbeit als Idol gleich wieder auf: Zum Start der diesjährigen Olympischen Sommerspiele trug er die olympische Fackel und vor Kurzem übernahm er sogar einen Freiwilligendienst in einem Tierheim. Der nächste, der vom Trainingslager nach Hause kehren darf, ist J-Hope (30). Der Tänzer und Rapper wird noch im kommenden Monat entlassen. Suga (31), RM (30), Jimin (28), V (28) und Jungkook werden erst im nächsten Jahr von ihren militärischen Pflichten befreit.

Getty Images Jungkook, koreanischer Sänger

Getty Images BTS, koreanische Band

