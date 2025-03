Nach Militärphase: BTS deutet ein baldiges Comeback an

Die Fans von BTS wünschen sich wohl nichts sehnlicher als ein Comeback ihrer Lieblinge. Während mit Jin (32) und J-Hope (31) bereits zwei der sieben Mitglieder ihren Wehrdienst absolviert haben, sind Namjoon (30), Suga (32), Jimin (29), V (29) und Jungkook (27) aber noch mittendrin. Sie werden diesen Juni ihre militärische Ausbildung beenden. Somit könnte es gar nicht mehr lange dauern, bis BTS als ganze Gruppe wieder zusammen auftritt. Auch ein besonderes Projekt für ihre Fangemeinde, die "ARMY", lässt dies vermuten. Auf YouTube veröffentlichte die Gruppe nun einen Teaser für das Überraschungsprojekt namens "BTS 7 Moments". Darin sind alle BTS-Mitglieder über die Jahre ihrer Karriere zu sehen – das Konzept kann ab Freitag vorbestellt werden. Es wird vermutet, dass es sich dabei um individuelle Dokumentationen zu den sieben Musikern handelt. Die Fans freuen sich und wittern zudem ein baldiges Comeback ihrer Lieblinge. "BTS kommt zurück", freut sich einer aufgeregt in den Kommentaren.

Zudem kündigte BTS sowohl auf Instagram als auch auf X noch etwas an: Das sogenannte "Run BTS Poly Highlight Package", welches ab dem 8. April vorbestellt werden kann. Doch worum genau handelt es sich dabei? "BTS Run" ist der Name der Variety-Show von Namjoon, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin und Jungkook. Somit ist es möglich, dass das angekündigte Projekt eine Sammlung aller Run-Folgen mit besonderen Extras sein könnte. 2015 war die erste Folge des beliebten Formats erschienen – in den vergangenen Jahren hatte BTS insgesamt 156 Folgen gedreht. In denen mussten sie Challenges meistern, lustige Spiele spielen oder durften kleine Ausflüge ans Meer oder auch ins Ausland genießen.

BTS macht bereits seit 2013 zusammen Musik. Während die Musiker es zu Beginn in der südkoreanischen Musikszene eher schwer hatten, änderte sich dies ab 2017 schlagartig. Mit Hits wie "DNA" oder "Fake Love" brach die Boyband einen Rekord nach dem anderen. Über die Jahre sahnten sie viele hochrangige Preise für ihre Lieder ab – auch international. 2020 wurden sie beispielsweise viermal mit einem MTV Video Music Award geehrt. Kleiner Wermutstropfen: Einen Grammy konnten die K-Pop-Megastars bislang allerdings noch nicht abräumen.

Getty Images BTS, koreanische Band

Getty Images BTS bei den American Music Awards 2021

