Bei K-Pop-Star Jungkook wurde nach Wehrdienst eingebrochen

Jungkooks (27) Vermutungen haben sich erfüllt: Erst gestern wurde der Sänger der K-Pop-Boyband BTS zusammen mit seinem Kollegen Park Jimin (29) vom Wehrdienst entlassen. Kurz danach musste er allerdings schon um seine Sicherheit bangen. Wie mehrere Medien, darunter BBC, berichten, versuchte eine Frau in ihren 30ern, kurz vor Mitternacht in seine Wohnung einzubrechen. Dafür soll sie extra aus China angereist sein – sie habe dem "DNA"-Interpreten nach dessen Militärabschluss nahe sein wollen. Sie habe wiederholt versucht, seinen Türcode einzugeben und wurde schließlich wegen Hausfriedensbruchs von der örtlichen Polizei festgenommen. Momentan wird gegen sie noch ermittelt.

In der Vergangenheit sah sich Jungkook mehrfach gezwungen, seine Fans zu bitten, ihm nicht in seinem Zuhause aufzulauern. Beispielsweise hatten während der Pandemiezeit Anhänger mehrmals Essen zu seinem Apartment geschickt. Daraufhin erklärte er auf Social Media, dass sie dies unterlassen sollen. Unter anderem deshalb musste der Südkoreaner auch bereits umziehen. Nach dem Ende seines Wehrdienstes bat der "Euphoria"-Interpret um Privatsphäre. Dass es nun doch so schnell anders kam, dürfte ihn ziemlich sauer machen – ein friedliches Comeback hatte sich Jungkook sicher anders vorgestellt.

Nach Jungkooks Ende seiner militärischen Ausbildung ist BTS beinahe wieder komplett. Am Dienstag wurden auch seine älteren Kollegen RM (30) und V (29) von dem Armeestützpunkt entlassen. Das Ganze hatten sie mit einer lässigen Showeinlage gefeiert – so performte RM auf seinem Saxofon vor einigen Fans. Jungkook und Jimin zeigten sich derweil deutlich zurückhaltender. In einem Livestream auf Weverse berichtete vor allem Letzterer, dass er nach seiner Entlassung ziemlich nervös gewesen sei. "Als wir salutierten, haben meine Hände so gezittert", berichtete der 29-Jährige peinlich berührt. Neben RM, V, Jimin und Jungkook feierten auch Jin (32) und J-Hope (31) bereits vor einigen Monaten ihre Rückkehr. Nur noch Suga (32) fehlt – er soll in den kommenden Wochen fertig werden.

Getty Images Jungkook und Jimin im Juni 2025

Getty Images RM und V bei ihrer Entlassung vom Militär, Juni 2025