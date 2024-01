Wie läuft es? BTS geben ihren Fans ein Wehrdienst-Update!

BTS geben ihren Fans ein Update! Seit nun schon einigen Wochen sind alle sieben Sänger der K-Pop-Boygroup beim Militär. Mit Namjoon (29), V (28), Jimin (28) und Jungkook (26) trafen im Dezember auch die restlichen Mitglieder im Trainingslager der südkoreanischen Armee ein. Für ihren Dienst mussten sich die "Butter"-Interpreten die Köpfe kahl rasieren. Auf Updates müssen ihre Unterstützer aber nicht ganz verzichten – BTS schicken ein Lebenszeichen!

Die Fans von BTS, die Armys, freuten sich sicher, als sie nun auf Namjoons Instagram-Profil neue Fotos mit seinem Kollegen V entdecken. Darauf posieren die beiden in ihren Uniformen, während sie salutieren. Auch Jimin meldet sich in einem handgeschriebenen Brief: "Morgen ist der Tag, an dem ich das Vorbereitungslager verlasse. Etwas mehr als ein Monat ist vergangen, und es gibt Zeiten, in denen es sich so lang anfühlt." Zudem macht er seinen Fans deutlich, dass er sie auch während seines Trainings nicht vergisst. "Ich vermisse euch sehr und die anderen Jungs auch. Wir telefonieren, wann immer wir können. Jungkook arbeitet sehr hart, er macht sich sehr gut", berichtet der 28-Jährige.

Nicht mehr lange und dann kehrt bereits der erste BTS-Star vom Wehrdienst zurück. Jin (31) ist bereits seit Ende 2022 auf dem Militärstützpunkt beschäftigt. Bis die ganze Boygroup wieder zusammenkommt, dauert es allerdings noch bis 2025.

Getty Images BTS im April 2022

Instagram / rkive Kim Namjoon im Januar 2024

Instagram / jin BTS-Mitglied Jin im Oktober 2016

