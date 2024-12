Amazon Prime sorgt mit neuen Filmen für Weihnachts-Feeling

Die Weihnachtszeit ist da und für viele gehört ein guter Film zum Fest wie Plätzchen und Weihnachtsmusik. Auf Amazon Prime gibt es dieses Jahr eine bunte Auswahl an Weihnachtsfilmen, die von romantischen Klassikern bis hin zu brandneuen Komödien reicht. Besonders der Film "Tatsächlich … Liebe" erfreut sich großer Beliebtheit und schafft es zum 20-jährigen Jubiläum erneut in die Top-Auswahl. Neu dabei sind unter anderem Filme wie "Christmas is Canceled", der die turbulente Geschichte einer Tochter erzählt, die die neue Beziehung ihres Vaters sabotieren will, oder "Candy Cane Lane", in dem Eddie Murphy (63) in eine magische Chaos-Geschichte verwickelt wird.

Für noch mehr weihnachtliche Unterhaltung sorgen auch Neuerscheinungen wie der Animationsfilm "Merry Little Batman". Der Familienfilm zeigt Damian Wayne, den Adoptivsohn von Bruce Wayne, in der Rolle von Little Batman, mit der er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten will. Während Batman mit anderen Aufgaben beschäftigt ist, nutzen Bösewichte die Gelegenheit, um das Fest zu stören. Ihnen will Little Batman Einhalt gebieten und den Geist der Weihnacht retten. Nicht zu vergessen ist natürlich "Red One - Alarmstufe Weihnachten" mit Dwayne Johnson, der gerade noch im Kino lief.

Doch neben den Neuerscheinungen, die es jedes Jahr ins Programm von Amazon Prime schaffen, gibt es auch die zahlreichen Klassiker wie "Liebe braucht keine Ferien", die das Weihnachtsfeeling in die eigenen vier Wände bringen. Zu den beliebtesten Filmen zählen "Charlie und die Schokoladenfabrik" mit Johnny Depp (61) und "Der Grinch" mit Jim Carrey (62). Ebenfalls an die Spitze schaffen es wieder "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück", "Schöne Bescherung" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Ebenfalls unter den Top Ten der Zuschauerlieblinge finden sich "Hogfather", "Merry Christmas" und "Violent Night". Egal, was man sich ansehen möchte: Für jeden ist etwas dabei.

PictureLux/Karen Neal/Prime / Red One - Alarmstufe Weihnachten Dwayne Johnson und Chris Evans in "Red One"

United Archives GmbH Cameron Diaz und Jude Law in "Liebe braucht keine Ferien"

