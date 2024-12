Billie Eilish hatte "eine Menge" guten Sex dieses Jahr

Wie in den letzten sieben Jahren zuvor stellte sich Billie Eilish (23) in einem Interview den Fragen von Vanity Fair über das vergangene Jahr und erzählte, welche Wünsche sie sich 2024 erfüllt hatte. Dabei standen Freunde und guter Sex an erster Stelle. "Ich habe das ganze Jahr über nichts anderes getan, als Freundschaften zu schließen [...] und habe mich wieder mit Menschen angefreundet, mit denen ich früher schon befreundet war", schwärmte die Sängerin. "Und ja, ich hatte eine Menge guten Sex. Also gern geschehen, Billie", scherzte sie lachend.

Erst vor zwei Monaten ging die "Lunch"-Interpretin noch anderes mit dem intimen Thema um. Gegenüber Vogue erzählte sie im Oktober: "Ich wünschte, niemand wüsste etwas über meine Sexualität oder etwas über mein Dating-Leben." Deswegen wolle die 22-Jährige in Zukunft nicht mehr über ihre Sexualität sprechen. "Und ich werde auch nie wieder darüber reden, mit wem ich mich treffe", stellte Billie klar. Vor allem die Reaktion der Öffentlichkeit auf ihr Outing bisexuell zu sein, überraschte sie: "Ich dachte irgendwie: War das nicht offensichtlich?"

In ihren Songs spielt die Kalifornierin aber weiterhin gern mit der Fantasie ihrer Zuhörer. Bei dem Lied "Guess" von Charli XCX (32) verblüffte Billie ihre Fans mit einem recht pikanten Feature. "Ich muss die Farbe deiner Unterwäsche nicht erraten. Ich weiß schon, was du da unten trägst. Es ist das schwarze Paar mit den kleinen Schleifen und der Spitze, das ich dir in Tokio ausgesucht habe", sang die mehrfache Grammy-Gewinnerin dunkel ins Mikrofon. Die Fans der beiden Künstlerinnen waren begeistert über die Kollaboration. "Ich kann nicht glauben, dass sie das wirklich gemacht haben!", schrieb eine Unterstützerin verzückt auf YouTube.

Getty Images Billie Eilish im August 2024

Instagram / charli_xcx Charli XCX im Juli 2024

