Nach Outing: Billie Eilish spricht nicht mehr über Privates

Billie Eilish (22) hat angekündigt, dass sie in Zukunft nicht mehr über ihre Sexualität oder ihr Liebesleben sprechen wird. In einem Interview für die November-Ausgabe der Vogue erklärte die Sängerin, dass sie es bereue, in der Vergangenheit so offen über ihre Anziehung zu Frauen gesprochen zu haben. "Ich wünsche mir, dass niemand irgendetwas über meine Sexualität oder mein Dating-Leben weiß. Nie, nie, niemals. Und ich hoffe, dass sie es nie wieder tun werden", sagte Billie gegenüber dem Magazin.

Die Grammy-Gewinnerin gab an, dass sie unterschätzt habe, wie sehr ihre Aussagen von der Öffentlichkeit aufgegriffen und verbreitet würden. "Ich dachte irgendwie: War das nicht offensichtlich?", bemerkte Billie bezüglich der Reaktionen auf ihr Outing, bisexuell zu sein. Sie fügte hinzu, dass sie sich wünsche, die Dinge, die sie sage, würden nicht zu "den größten Nachrichten der ganzen Welt" aufgebauscht werden. Die Aufmerksamkeit auf ihr Privatleben empfinde sie als unnatürlich. In Zukunft möchte die Musikerin ihre Worte sorgfältiger wählen und ihre persönlichen Angelegenheiten für sich behalten.

Billie war von 2022 bis Mai 2023 in einer Beziehung mit dem US-amerikanischen Sänger Jesse Rutherford. Eine Quelle bestätigte gegenüber People, dass das Paar acht Monate lang liiert war, bevor es sich im Mai trennte. Die Quelle fügte jedoch hinzu, dass sie "weiterhin gute Freunde sind". Zuvor war Billie von April 2021 bis Mai 2022 mit dem Schauspieler Matthew Tyler Vorce zusammen. In ihrer Apple TV+-Dokumentation "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" sprach sie selbst über ihre frühere Beziehung und die Trennung von Rapper Brandon Q. Adams. Mehr ist bislang nicht über das Dating-Leben der Sängerin bekannt – und das soll in Zukunft auch so bleiben.

Getty Images Billie Eilish, März 2024

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im August 2024

