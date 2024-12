Hand in Hand: So verliebt zeigen sich Keanu Reeves und Alex

Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves (60) und seine Partnerin Alexandra Grant haben einen seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich genossen. Bei der Premiere des Films "Sonic the Hedgehog 3" in Los Angeles schritt das Paar Hand in Hand über den Teppich und wirkte dabei sichtlich verliebt. Keanu, der die Figur Shadow in dem Animationsfilm spricht, trug einen eleganten dunklen Anzug mit gestreifter Krawatte, während Alexandra in einem funkelnden, schwarz-silbernen Kleid und mit einer metallicfarbenen Clutch glänzte.

Im Interview mit Entertainment Tonight schwärmt Keanu von dem gemeinsamen Paarauftritt, den er als Date-Night bezeichnete. "Wir haben uns richtig schick gemacht, und es war sowohl aufregend als auch ein bisschen nervenaufreibend, aus dem Auto auszusteigen", gestand der John Wick-Star. Glücklich fügte er jedoch hinzu: "Seite an Seite dort zu stehen, ist wirklich etwas ganz Besonderes." Auch über das Aussehen seiner Herzensdame kam er ins Schwärmen. Sie so zurechtgemacht zu sehen, sei für ihn jedes Mal ein großer Wow-Moment.

Keanu und Alexandra sind seit 2019 offiziell ein Paar. Ihre gemeinsame Geschichte begann jedoch schon lange zuvor. Keanu und die bildende Künstlerin arbeiteten 2011 erstmals zusammen, als Alexandra die Illustrationen für sein Buch "Ode to Happiness" gestaltete. Aus ihrer künstlerischen Zusammenarbeit entwickelte sich eine Freundschaft, die schließlich in eine Partnerschaft mündete. Zuletzt wurden die beiden gemeinsam im Oktober bei einem Dinner in London gesichtet.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves im Dezember 2024

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, 2023

