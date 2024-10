Keanu Reeves und Alexandra schlendern stilvoll durch London

Keanu Reeves (60) und seine Freundin Alexandra Grant wurden kürzlich bei einem romantischen Lunch-Date in London gesehen. Am vergangenen Donnerstag spazierte der Matrix-Star Hand in Hand mit seiner Partnerin durch das elegante Viertel Mayfair und besuchte das renommierte Restaurant Scott's. Der Schauspieler trug eine braune Cordjacke mit rotem Innenfutter, ein schwarzes T-Shirt und passende Hosen, während die Künstlerin in einem schwarzen Maxirock und einem grau-schwarzen Blazer glänzte. Auf den Schnappschüssen, die People vorliegen, trug das Paar ein Lächeln auf den Lippen und zeigte, dass es seine gemeinsame Zeit genoss.

Dass die beiden sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen, ist eher selten. Hin und wieder genehmigen sie ihren Fans diesen Anblick aber doch. So zeigten sich der Filmstar und die Kunstschaffende beispielsweise im vergangenen April auf dem roten Teppich der MOCA-Gala in Los Angeles. Für die Fotografen posierten die Turteltauben Arm in Arm, mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht – und sogar einen Kuss teilten Keanu und Alexandra vor der Kamera. Anlässlich des glamourösen Abends zeigte sich der Kanadier in einem dunkelblauen Anzug mit Krawatte und Schal. Die 51-Jährige glänzte in einem bodenlangen Satinkleid in Blau und mit schimmerndem Silberschmuck.

Seit 2011 kennen sich Keanu und Alexandra bereits. Nachdem sie jahrelang nur befreundet waren, gehen sie seit 2019 offiziell als Paar durchs Leben. Wie ein Insider gegenüber US Weekly berichtete, seien die zwei ein "besonderes Match". Sie führen den gleichen "von Natur aus sehr lässigen" Lebensstil und haben die gleichen Hobbys. Große Freude bereite ihnen demnach das gemeinsame Kochen in den eigenen vier Wänden.

Backgrid / ActionPress Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2023

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves

