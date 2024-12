Fearne Cotton zeigt stolz Tumor-Narben nach erfolgreicher OP

Fearne Cotton (43) hat sich nach einer komplizierten Operation an ihre Fans gewandt. Bei der TV-Moderatorin und Podcasterin wurden zwei gutartige Tumore aus ihrem Kiefer entfernt, wie sie zuvor im Netz ankündigte. Nun teilte Fearne voller Dankbarkeit ein Update zu ihrem Heilungsprozess und veröffentlichte dazu Fotos ihres Gesichts, das die Narben des Eingriffs zeigt auf Instagram. "In weniger als drei Wochen kann man kaum noch sehen, wo der Tumor entfernt wurde", erklärte sie. Obwohl sie weiterhin ein taubes Gefühl am Ohr und eine gewisse Empfindlichkeit im Gesicht habe, fühle sie sich insgesamt besser. Ihren Narben begegnet sie mit Stolz und sieht sie als Erinnerung daran, besser auf sich selbst aufzupassen.

Die Operation verlief erfolgreich, und Fearne zeigte sich erleichtert, dass die Tumore gutartig waren. Sie lobte das gesamte medizinische Team, insbesondere ihren Chirurgen Professor O'Flynn und eine Krankenschwester namens Jackie, die ihr während des Krankenhausaufenthalts viel Unterstützung bot. "Sie hat mich regelmäßig ermahnt, vom Handy wegzugehen und stattdessen zu schlafen", scherzte die zweifache Mutter in ihrem Post. Ein weiterer Punkt, den Fearne betonte, war ihr Respekt für die unglaubliche Heilungsfähigkeit des menschlichen Körpers, der ihr half, diese schwierige Zeit zu überstehen. Die vergangenen Wochen waren jedoch nicht nur wegen der Operation belastend, denn Fearne hatte kürzlich auch ihre Trennung von Ehemann Jesse Wood (48) nach zehn Jahren Ehe bekannt gegeben.

Fearne und Jesse, der Sohn des Rolling-Stones-Gitarristen Ronnie Wood (77), lernten sich 2011 auf Ibiza kennen und heirateten 2014 in einer kleinen Zeremonie in Richmond. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, Rex und Honey. Die Moderatorin, die sich oft für mentale Gesundheit und Selbstfürsorge einsetzt, spricht offen über ihre Gedanken zur Belastung von Frauen in der heutigen Gesellschaft. In einem kürzlichen Interview mit Mirror beschrieb sie den Druck, "alles haben zu müssen", und die Herausforderungen, ihre Karriere, ihre Familie und ihre eigene Gesundheit in Einklang zu bringen. Trotz der Herausforderungen bleibt Fearne dankbar für die Unterstützung, die sie bislang erfahren hat, und hofft, in der nächsten Zeit wieder zur Ruhe zu kommen.

Instagram / fearnecotton Fearne Cotton auf einem Schnappschuss nach ihrer Tumor-OP

Stuart C. Wilson / Getty Images Fearne Cotton und Jesse Wood, Ex-Partner

