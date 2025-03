Fearne Cotton kehrt nach Trennung zu Party-Zeiten zurück

Fearne Cotton (43) gab Ende des vergangenen Jahres ihre Trennung von Jesse Wood (48) bekannt. Wie Daily Mail berichtet, scheint die TV-Moderatorin ihre neugewonnene Zeit als Single dafür zu nutzen, sich dem Partyleben hinzugeben – und damit in alte Muster zu verfallen. Nachdem sie bereits an Silvester ihren für Bücher und Yoga bekannten Lebensstil gegen ein glitzerndes Paillettenkleid und Cocktails austauschte, wurde sie immer häufiger auf Partys gesichtet. Außerdem zeigte sie sich im Dezember beim Feiern mit ihren Podcast-Kollegen Elizabeth Day und Jamie Laing (36) und postete fröhliche Schnappschüsse des Abends in den sozialen Medien.

Die 43-Jährige deutete schon vor wenigen Monaten an, wieder ins Nachtleben zurückkehren zu wollen. In einer Folge ihres "Happy Place"-Podcasts sprach sie mit Comedian Joanne McNally über die Lebenseinstellung nach ihrem Ehe-Aus – und verriet dabei, derzeit ein extrem hohes Bedürfnis nach Unabhängigkeit zu verspüren. "Ich habe gerade so eine seltsame Phase des Spaßhabens. Ich weiß nicht, warum, es kam aus dem Nichts. Es ist, als wollte ich einfach mal loslassen und ein bisschen trinken und Spaß haben", erklärte Fearne. Sie habe diesen Drang schon eine ganze Weile und glaube, er komme daher, da sie schon sehr früh begonnen habe zu arbeiten.

Es ist jedoch nicht nur ihre Rückkehr ins Nachtleben, die Aufsehen erregt: Die Britin wurde erst kürzlich beim Knutschen mit Regisseur Elliot Hegarty gesichtet. Rund elf Wochen nach der Bekanntgabe ihrer Scheidung von Ehemann Jesse machten Schnappschüsse die Runde, auf denen Fearne und ihr vermeintlich neuer Partner einen Abend mit Freunden in Soho verbrachten. Die Fotos, die durch The Sun veröffentlicht wurden, ließen keinen Zweifel daran, dass zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft besteht – bisher äußerte sich keiner der beiden zu ihrem Beziehungsstatus.

Instagram / fearnecotton Elizabeth Day, Fearne Cotton und Jamie Laing

Getty Images Fearne Cotton und Jesse Wood im Jahr 2014

