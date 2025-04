Update: So fühlt sich Fearne Cotton nach der Tumorentfernung

Fearne Cotton (43) hat ein Gesundheitsupdate mit ihren Fans geteilt, vier Monate nach ihrer Operation zur Entfernung von zwei gutartigen Tumoren an ihrer Kieferlinie. Auf Instagram postete die Moderatorin ein strahlendes Selfie und verriet, dass die Operation erfolgreich verlaufen sei. "Ich bin froh, sagen zu können, dass ich gut heile und kein Rest des Tumors auf meiner Ohrspeicheldrüse zurückgeblieben ist", schrieb sie. Fearne, die die Tumore im Dezember entdeckte und prompt handeln ließ, ermutigte ihre Follower, "Lumpen und Beulen" nicht zu ignorieren und frühzeitig ärztlich abklären zu lassen.

Die TV-Persönlichkeit reflektierte zudem, wie sehr die gesundheitliche Herausforderung ihr Leben verändert hat. Nach der Diagnose suchte sie Trost bei ihrer Kollegin und engen Freundin Davina McCall, die selbst kürzlich eine Hirntumor-Operation überstanden hatte. Beide teilten ihre Erfahrungen und stärkten einander in dieser schwierigen Zeit. Fearne, die sich momentan kreativ entfaltet und an zwei Buchprojekten arbeitet, beschrieb ihre aktuelle Lebensphase als eine Zeit des Aufbruchs. In einem Interview mit BBC Radio 2 erklärte sie, dass das gesundheitliche Ereignis ihr eine neue Perspektive auf das Leben gegeben habe: "Ich springe morgens aus dem Bett und bin bereit für alles, was kommt."

Privat macht Fearne ebenfalls spannende Veränderungen durch. Nach der im Dezember bekanntgegebenen Trennung von ihrem Ehemann Jesse Wood (48), mit dem sie zehn Jahre verheiratet war, fand sie neues Glück an der Seite des TV-Regisseurs Elliot Hegarty. Während Fearne und Jesse ihre Kräfte auf das Wohlergehen der gemeinsamen Kinder, Rex und Honey, konzentrieren, genießt die Moderatorin wieder mehr Leichtigkeit im Leben. Fans, die mit ihren Gesundheitsupdates mitfiebern, feiern Fearne nicht nur für ihre Offenheit und Stärke, sondern auch für ihre inspirierende Art, mit Herausforderungen umzugehen.

Instagram / fearnecotton Fearne Cotton auf einem Schnappschuss nach ihrer Tumor-OP

Getty Images Jesse Wood und Fearne Cotton, November 2019

