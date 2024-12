Nach Scheidungsnachricht: Fearne Cotton hat Ehering abgelegt

2024 wird wohl nicht das Lieblingsjahr von Fearne Cotton (43) – vergangenen Freitag verkündete die Moderatorin die Scheidung von Jesse Wood (48). Kurz darauf erwischten sie Paparazzi ohne ihren Ehering. Die Britin ging nur kurz in einem kuscheligen Mantel mit Schal über eine Straße in London und wurde dort abgelichtet. Sie holte die Zeitung, als auffiel, dass ihr Ehering bereits nicht mehr an ihrem Finger steckte. Besonders glücklich dürfte sie über die Fotos nicht sein, denn in ihrem Scheidungsstatement auf Instagram bat sie um Folgendes: "Wir bitten euch, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren."

Von dem Schmuckstück hat sie sich ganz schön schnell gelöst – denn erst zwei Tage zuvor verkündete sie die Schocknachricht ihrer Trennung. Ganze zehn Jahre lang war sie mit dem Sohn des berühmten Rolling Stones-Gitarristen Ronnie Wood (77) verheiratet. Die beiden gaben sich drei Jahre, nachdem sie sich 2011 auf Ibiza kennengelernt hatten, das Jawort. Gemeinsam haben sie ihre Kinder Rex und Honey, laut Fearne standen diese für das Paar immer an erster Stelle. Aus einer alten Beziehung mit Tilly Wood brachte Jesse außerdem zwei weitere Kinder mit in die Patchworkfamilie. Die Trennung dürfte daher für die gesamte Familie nicht leicht sein.

Die traurige Nachricht der Trennung kommt, nachdem sich die Radio-DJane auch noch mit der Diagnose von zwei Tumoren beschäftigen musste. In einem Video auf Instagram schilderte die 43-Jährige: "Ich habe einen gutartigen Tumor hier an meinem Kiefer unterhalb des Ohres und einen weiteren kleinen darüber. Ich bin sehr dankbar, dass sie gutartig sind, aber sie müssen entfernt werden, da sie auf einem Nerv liegen." Anfang Dezember fand ihre Operation statt und verlief glücklicherweise sehr gut.

Action Press/ Backgrid Fearne Cotton im Dezember 2024

Getty Images Jesse Wood und Fearne Cotton, November 2019

