"Wirklich glücklich": Fearne Cotton strahlt nach Trennung

Nach zehn Jahren Ehe und einer schwierigen Zeit voller persönlicher Herausforderungen hat sich Fearne Cotton (43), die bekannte britische TV-Moderatorin, von ihrem Ehemann Jesse Wood (48) getrennt. Das machte Fearne im Dezember öffentlich und erklärte, dass ihre Hauptpriorität weiterhin die gemeinsamen Kinder Rex und Honey bleiben. Kurz zuvor hatte sie sich einer schweren Operation unterziehen müssen, bei der zwei gutartige Tumore aus ihrem Kiefer entfernt wurden. Jetzt scheint sie nach dem "Schock" jedoch eine neue Lebensphase einzuleiten: In einem Interview mit Scott Mills auf BBC Radio 2 berichtete sie, dass sie nun endlich "wirklich glücklich" sei. Morgens springe sie förmlich "aus dem Bett, bereit für das Leben". In ihrem Podcast sprach sie von "einer seltsamen Phase des Spaßhabens".

Fearne enthüllte zudem, dass die Gesundheitskrise ihre Sicht auf das Leben verändert habe. Während ihrer Heilungsphase stand ihr unter anderem Moderatorin Davina McCall (57) zur Seite, die zur gleichen Zeit ihre eigene Tumor-Operation durchmachte. Die beiden Frauen hätten in intensiven Gesprächen über Dankbarkeit zueinander gefunden. "Ich habe unglaublich viel von Davina gelernt und ich fühle mich einfach dankbar für die kleinen Dinge", erklärte Fearne im Interview. Neben ihrem neuen Lebensmut wurde auch eine neue Romanze bekannt: Sie soll laut Daily Mail seit Januar mit dem TV-Regisseur Elliot Hegarty liiert sein. Das Paar wurde kürzlich Händchen haltend in Soho gesichtet. Auch Jesse scheint inzwischen mit der früheren Schauspielerin Gemma Gregory eine neue Liebe gefunden zu haben.

Fearne und Jesse hatten sich 2010 auf Ibiza kennengelernt und 2014 geheiratet. Die Ehe war jedoch schon seit Längerem in schwieriges Fahrwasser geraten, wie sie in früheren Interviews zugab – unter anderem durch Jesses Tournee-Stress mit seiner Band Reef. Neben ihrer Rolle als Mutter widmete Fearne die letzten Jahre vor allem ihrem Podcast "Happy Place" und einer Wellness-Marke. Doch nun scheint sie einen neuen Fokus zu finden: "Ich habe das Gefühl, dass ich jahrelang vergessen habe, Spaß zu haben. Jetzt will ich mehr Zeit mit Freunden verbringen, kleine Dinner-Partys veranstalten und einfach das Leben genießen", schwärmte sie in einem Gespräch mit Women's Health. Diese neu gewonnene Lebenslust werde sie auch in Zukunft beflügeln, so die Moderatorin.

Anzeige Anzeige

Instagram / fearnecotton Fearne Cotton auf einem Schnappschuss nach ihrer Tumor-OP

Anzeige Anzeige

Stuart C. Wilson / Getty Images Fearne Cotton und Jesse Wood, Ex-Partner

Anzeige Anzeige

Anzeige